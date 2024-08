MX Ergo : une souris ergonomique sans fil avec presque 50 % de réduction

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’une nouvelle souris pour plus de confort, ne cherchez pas plus loin. La Logitech MX Ergo est une souris ergonomique sans fil et Ă©quipĂ© d’un trackball est aujourd’hui en promotion chez Amazon avec une ristourne faisant passer son prix de 119,99 euros Ă 64,86 euros.

Les trackballs sont revenus d’entre les morts depuis que Logitech a eu l’idĂ©e de les remettre aux gouts du jour, permettant aux travailleurs une prĂ©cision et un confort hors pair. Et si l’envie d’avoir une souris ergonomique pour Ă©viter toutes ces douleurs au poignet, vous prenez, sachez que la MX Ergo est en promotion Ă pratiquement moins 50 % chez Amazon.

La Logitech MX Ergo en bref

Un trackball ultra-précis

Une batterie de 500 mAh avec une endurance de 4 mois

Angles ajustables

Au lieu de 119,99 euros, la Logitech MX Ergo est aujourd’hui disponible en promotion Ă 64,86 euros sur Amazon.

Une souris tout confort

La Logitech MX Ergo est une souris conçue pour le confort de l’utilisateur, les sessions de travail de longues heures mettent Ă mal nos articulations mĂŞme avec une souris, c’est micro-gestes que nous rĂ©pĂ©tons chaque jour ont un impact, c’est indĂ©niable. De lĂ©gères douleurs jusqu’aux tendinites, voici ce qu’une souris classique peut nous apporter. Logitech l’a bien compris avec sa MX Ergo, puisque cette dernière se veut ergonomique en proposant tout un tas d’option pour un confort avancĂ©.

Une charnière rĂ©glable pour une position plus naturelle, un ajustement de l’angle est possible jusqu’Ă 20 degrĂ©s. DotĂ©e d’un trackball ultra-prĂ©cis qui rĂ©duit de 20 % les tensions musculaires par rapport Ă une souris standard en Ă©vitant de faire des mouvements toutes les quelques secondes, ce trackball est aussi dotĂ© de plusieurs fonctions comme le mode PrĂ©cision qui permettra de travailler sur des projets ou la finesse est Ă l’ordre du jour. La roulette de dĂ©filement contribue aussi au confort de la MX Ergo avec une fluiditĂ© et une prĂ©cision parfaite.

Configuration facile et double connectivité.

La technologie Logitech Flow qui Ă©quipe la MX Ergo est compatible avec Windows, macOS et iPadOS permet de travailler sur deux pĂ©riphĂ©riques simultanĂ©ment, permettant ainsi de permuter d’un Ă©cran l’autre sans embuche de connexion avec la pression d’un simple bouton. La souris possède en outre huit boutons personnalisables donnant un choix de raccourcis consĂ©quent.

CotĂ© connectivitĂ©, la MX Ergo peut-ĂŞtre associĂ©e via le dongle USB Bluetooth fourni avec l’appareil ou tout simplement via le module Bluetooth des pĂ©riphĂ©riques, ce qui sera pratique pour la connexion avec une tablette ou un ordinateur portable. Au niveau de la compatibilitĂ© avec le Bluetooth : Windows 10/11, macOS 10.15, Chrome OS, Linux et iPadOS 13.4 sont supportĂ©s, en rĂ©sumĂ© une bonne partie des systèmes d’exploitations utilisĂ©s ces derniers temps. La durĂ©e de batterie est annoncĂ©e Ă quatre mois en plus de proposer une charge rapide qui en une minute redonne une journĂ©e de travail supplĂ©mentaire.

