Ce récent TV 4K Philips OLED, 55 pouces, Ambilight et 144 Hz, perd plus de 600 € de son prix

Le nouveau TV Philips 55OLED809 avec Ambilight devrait faire de l’Å“il à celles et ceux qui souhaitent profiter d’une belle immersion et d’images bien détaillées et joliment contrastées. Un modèle récent que l’on trouve d’ailleurs déjà en promotion sur Amazon : on peut ainsi l’y trouver à 1 390 euros au lieu de 1 999 euros.

C’est à Barcelone, en février dernier, que la société TP Vision a dévoilé de nouvelles séries de téléviseurs Philips OLED. La gamme OLED809 a notamment été présentée au public. Et si ses modèles ne sont pas équipés de la nouvelle technologie Ambilight Plus comme les autres séries, on peut tout de même profiter de l’Ambilight classique, qui a maintes fois prouvé son efficacité. Aujourd’hui, c’est plus particulièrement le modèle 55OLED809 qui nous intéresse ici puisqu’il est actuellement proposé à un très bon prix grâce à une promotion de 30 %.

Les points essentiels du TV Philips 55OLED809

Une dalle 4K OLED de 55 pouces

La technologie Ambilight

Des ports HDMI 2.1 + 144 Hz

D’abord affiché à 1 999 euros, le TV Philips 55OLED809 est aujourd’hui disponible en promotion à 1 390 euros sur Amazon.

L’Ambilight, toujours aussi agréable

Le premier atout de ce TV Philips 55OLED809 se niche dans son dos. En effet, ce modèle est équipé de la technologie maison de Philips, l’Ambilight, grâce à laquelle il parvient à offrir plus de profondeur à l’image visionnée et à renforcer l’immersion de l’utilisateur. Et ce, grâce à des LED qui projettent un halo coloré sur le mur derrière l’écran et qui viennent en plus se synchroniser avec le contenu diffusé. L’image peut ainsi dépasser l’écran ; une manière de profiter de ses films et séries d’une tout autre manière.

Outre l’Ambilight, le Philips 55OLED809 bénéficie également de l’OLED, autre technologie très recherchée. Cette dalle 4K de 55 pouces promet ainsi des noirs profonds, des contrastes infinis et des images bien détaillées, y compris dans les zones d’ombre et les zones lumineuses. Ajoutons à cela une compatibilité avec les normes HDR (HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision) pour des images de grande qualité et bien lumineuses ainsi qu’un upscaling efficace des contenus 4K grâce au processeur Philips P5 AI de 8e génération, qui augmente par ailleurs la fluidité des mouvements dans chaque image. Côté son, on a droit à du Dolby Atmos pour un son bien vaste, ainsi qu’à une compatibilité avec le DTS Play-Fi, lequel offre la possibilité de connecter le TV à des barres de son et enceintes sans fil compatibles dans tout le domicile.

Un TV pour les gamers aussi

Le TV Philips 55OLED809 est aussi taillé pour le gaming. Il dispose tout d’abord de la nouvelle Game Bar, qui vient améliorer l’expérience dans le jeu. De plus, le téléviseur embarque des ports HDMI 2.1, qui autorisent bel et bien l’affichage en 4K@120fps, soit une configuration idéale pour jouer sur une console next-gen dans les meilleures conditions. Et ce n’est pas tout : on peut aussi compter sur une fréquence de 144 Hz pour profiter d’un gameplay encore plus fluide et réactif, sans flou de mouvement. Les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync sont aussi de la partie pour lutter contre les déchirures d’écran et les saccades.

Enfin, concernant son système d’exploitation, le TV tourne sous l’OS Google TV, qui donne accès à tout le catalogue d’applications du Play Store. Les assistants vocaux Alexa et Google Assistant répondent aussi présents pour toutes les requêtes vocales.

