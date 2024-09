Cette barre de son premium signée Bang & Olufsen a droit à 600 € de réduction sur Amazon

DĂ©voilĂ©e en 2019, la barre de son Beosound Stage de Bang & Olufsen est un modèle particulièrement haut de gamme qui offre une compatibilitĂ© avec le Dolby Atmos. Le hic, c’est que son prix de dĂ©part est très Ă©levĂ©, mais sur Amazon, il est possible de la trouver Ă 1 499 euros au lieu de 2 099 euros, prix affichĂ© sur le site de la marque.

Bang & Olufsen est une marque rĂ©putĂ©e pour ses produits audio au design Ă©purĂ©, minimaliste, rĂ©solument haut de gamme… ainsi que pour ses tarifs assez Ă©levĂ©s. Il y a cinq ans, le fabricant danois prĂ©sentait d’ailleurs sa barre de son Beosound Stage, un modèle luxueux compatible Dolby Atmos qui a Ă©tĂ© lancĂ© Ă plus de 1 000 euros. Le site officiel affiche mĂŞme l’une de ses versions Ă plus de 2 000 euros en ce moment, mais sur Amazon, c’est Ă moins de 1 500 euros que l’on peut la trouver. C’est encore cher, mais un peu moins douloureux pour le portefeuille.

Les points essentiels de la Beosound Stage

Un design haut de gamme

11 haut-parleurs intégrés

Compatible Dolby Atmos

AffichĂ©e Ă 2 099 euros sur le site officiel, la barre de son Bang & Olufsen Beosound Stage est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 499 euros sur Amazon.

Une barre de son élégante et haut de gamme

La barre de son Beosound Stage adopte un design très Ă©purĂ© et minimaliste avec son cadre en aluminium, ses touches de commande tactiles intĂ©grĂ©es et très discrètes ou encore sa grille recouverte de tissu noir. La marque danoise reste donc ici fidèle Ă son identitĂ© scandinave très sobre et sophistiquĂ©e. Elle n’est toutefois pas un poids plume avec ses 7,9 kg et ses dimensions de 110 x 17 x 7,7 cm, mais au moins, elle offre une belle robustesse. La barre de son a par ailleurs Ă©tĂ© conçue pour ĂŞtre fixĂ©e Ă un mur, mais vous pouvez aussi la poser Ă l’horizontale sur un meuble, qui devra tout de mĂŞme ĂŞtre assez grand pour l’accueillir sans difficultĂ©.

Sur cette Beosound Stage, on trouve par ailleurs une connectique suffisamment fournie, avec une entrée HDMI 2.0 avec prise en charge du format 4K HDR 50/60 Hz, une sortie HDMI 2.0 compatible eARC, une entrée mini-jack 3,5 mm ainsi que deux ports Ethernet. Pour la connexion sans-fil, on a droit au Wi-Fi et au Bluetooth 4.2. Notez aussi que la barre de son est compatible avec AirPlay 2, Spotify Connect ou encore la fonction Chromecast.

Un son riche qui se diffuse dans toute la pièce

CĂ´tĂ© audio, la Beosound Stage est dotĂ©e de 11 haut-parleurs, chacun Ă©quipĂ© d’un amplificateur 50W. Quatre d’entre eux sont conçus pour les sons les plus graves, ce qui permet en thĂ©orie de se passer d’un caisson de basse, ici absent justement. On devrait donc pouvoir profiter ici d’un son particulièrement riche, avec des basses profondes. La barre de son est Ă©galement compatible avec le format Dolby Atmos et promet donc une belle spatialisation du son. Cependant, l’absence de haut-parleur dĂ©diĂ© aux voies de hauteur n’est pas très rassurante.

Enfin, l’appareil est compatible avec la fonction Multiroom de la marque, BeoLink, qui permet d’Ă©couter notre musique dans plusieurs pièces du domicile avec des enceintes de la marque. La barre de son s’accompagne aussi d’une application qui met notamment Ă disposition diffĂ©rents modes d’Ă©coute (programme TV, musique…).

