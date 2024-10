Pourquoi attendre le Prime Day quand Amazon fait déjà perdre 60 % sur ce kit de 3 caméras extérieures Full HD ? 

Après avoir participé aux French Days, Amazon continue les promotions, sans même attendre le début de son évènement, le Prime Day. Le site américain fait chuter le prix de ce lot de 3 caméras extérieures qui passe de 249 euros à 99 euros seulement.

Amazon Blink Outdoor // Source : Amazon

Le Prime Day arrive à grands pas, et pourtant Amazon s’empresse d’ores et déjà de casser les prix de ses produits. C’est le cas par exemple de ses caméras extérieures, les Blink Outdoor, qui se trouvent dans un lot de 3 pour moins de 100 euros. Un kit efficace pour sécuriser votre domicile.

Que contient ce kit Amazon ?

Trois caméras pour l’extérieur robustes

Filme en temps réel en 1 080p, avec une vision nocturne

Une autonomie longue durée

Initialement vendu à 249,99 euros, le kit de 3 caméras de surveillance extérieurs Blink Outdoor s’affiche à présent à seulement 99,99 euros sur Amazon. Pour obtenir une caméra supplémentaire, il vous suffit de débourser 24 euros de plus.

Des caméras endurantes simples à installer

La Blink Outdoor est une caméra de surveillance qui ne vous prendra pas trop de temps à installer. Son installation est très simple, car la caméra dispose d’aucun câbles, donc pas de gros travaux à faire. Pour la démarrer, il faut créer un compte sur l’application Blink Home Monitor (disponible sur iOS et Android), de brancher à une prise électrique le Blink Sync Module.

Étant sans fil, elle fonctionne avec des piles AA (incluses) pour pouvoir placer les 3 caméras où vous le souhaitez grâce au support qui se fixe sur n’importe quelle surface. L’autonomie est de deux ans, selon la marque.

Efficace pour garder un œil à votre domicile

Pour en revenir à la caméra de surveillance, elle est avant tout pensée pour l’extérieur, et ne craindra donc pas les intempéries. Elle est capable de filmer en HD 1080p pour un rendu d’images propres. Une fois la nuit tombée, la caméra offre un rendu qui peut manquer de détail, puisqu’elle se contente d’une définition en 720p.

Un système audio bidirectionnel est intégré pour pouvoir entendre et parler avec les personnes qui sont présentes dans la pièce, de même que la détection de mouvements. À travers l’application, vous allez pouvoir recevoir des notifications, quand par exemple un mouvement est détecté. Pour éviter les fausses alertes et de faire vibrer votre téléphone toutes les cinq minutes, il sera possible de créer des « zones d’activité ». C’est aussi pratique si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible.

Enfin, concernant le stockage des vidéos, le Sync Module 2 est inclus dans ce pack et va sauvegarder les vidéos enregistrées localement, et à l’aide d’une clé USB être consulté ou télécharger. Vous pourrez ainsi avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous et consulter l’historique de vidéos depuis l’application.

Si les caméras du fabricant Amazon ne vous ont pas convaincu, il existe d’autres solutions disponibles sur le marché. Pour les découvrir, nous avons regroupé dans ce guide les meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

