Le Prime Day est terminé, mais Amazon donne une dernière chance pour les retardataires

Le Prime Day d’Amazon est terminé, et pourtant, le géant américain garde sous le coude quelques-uns de ses produits en promotions : Echo Show, Echo Dot, caméras Blink… De quoi faire plaisir ses proches et en plus en faire quelques économies au passage.Â

Amazon a lancé la deuxième édition de son Prime Day le 8 et 9 octobre. Si vous avez loupé les offres de cet événement, le fabricant américain vous donne une autre chance pour faire des économies sur ses produits Tech : enceintes, caméras… Il y a encore de bonnes affaires à saisir.Â

Les offres Amazon avant le Prime Day

Blink Mini 2 : aussi bien à l’aise à l’intérieur qu’à l’extérieur du domicile

La Blink Mini 2, deuxième itération de la caméra connectée compacte et discrète du fabricant, est, contrairement à sa prédécesseure, capable de s’installer en extérieur, même si elle a toujours autant sa place en intérieur également. Ce nouveau modèle est donc bien plus polyvalent et moins cher aujourd’hui.

Une caméra d’extérieur et d’intérieur

Un champ de vision élargi (143°)

Un projecteur intégré

La détection de mouvements disponible

Lancée à 39,99 euros, la Blink Mini 2 est désormais disponible en promotion à seulement 23,99 euros sur Amazon.

Kit de 3 caméras Blink Oudoor : une belle promotion pour sécuriser son domicile

Les caméras Blink d’Amazon sont régulièrement en promotion, et aujourd’hui le géant américain brade celles dédiées pour l’extérieur. Si vous souhaitez sécuriser votre domicile, ce lot de 3 caméras Blink Outdoor à moins de 100 euros est idéal.

L’essentiel à retenir des Blink Outdoor

3 caméras extérieures endurantes et robustes

Qui filment en FHD

Avec une vision nocturne et détection des mouvements

De base à 249,99 euros, le kit de 3 caméras Blink Outdoor revient aujourd’hui à 99,99 euros sur Amazon.

Echo Show 8 (3ᵉ gen) : un écran connecté complet

L’Echo Show 8 (3ᵉ gen) est un hub pour la maison connectée, gérant divers protocoles comme Zigbee, Thread et Matter, ce qui en fait un outil polyvalent au quotidien. Il brille particulièrement par son audio spatial, ses haut-parleurs performants, et sa caméra intégrée peut automatiquement vous suivre pendant les appels vidéos.

Les points positifs de l’Echo Show 8 (3ᵉ gen)

La qualité audio

Un véritable hub maison connectée

Une caméra à suivi automatique

Initialement à 169,99 euros, l’Echo Show 8 de 3ᵉ génération est actuellement en promotion à 99,99 euros sur Amazon.

Echo Pop : aussi petite que pratique

L’Echo Pop mise son petit format mignon et discret, mais surtout sur ses fonctionnalités domotiques, pratique au quotidien. Elle pêche sur la partie audio, mais fera très bien l’affaire pour une enceinte d’appoint.

L’Amazon Echo Pop, c’est quoi ?

Un design travaillé et coloré

Des micros très efficaces

La présence d’Alexa et les skills

De base à 54,99 euros, l’Echo Pop d’Amazon est aujourd’hui remisé à 19,99 euros sur le site américain.

Blink Video Doorbell : une sonnette abordable pour sécuriser son domicile

La Blink Video Doorbell embarque une caméra afin de percevoir les visiteurs qui sonnent à la porte. Un appareil qui facilite votre quotidien et qui peut également faire office de caméra de surveillance.

Les atouts de la Blink Video Doorbell

Une sonnette discrète qui filme en Full HD

Pas d’abonnement requis

Une autonomie longue durée

Avec un prix conseillé à 79,99 euros, la sonnette connectée Blink Video Doorbell avec le Sync Module 2 se négocie aujourd’hui à 39,99 euros sur Amazon.

Echo Dot (5ᵉ génération) : une meilleure expérience audio à la clé

Pour cette 5ᵉ génération, la marque promet de meilleures performances audio, ainsi que toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de ce petit modèle tout rond. Et bien sûr, cette enceinte se trouve à un prix plus accessible auujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir de l’enceinte Echo Dot 5ᵉ génération

De meilleures performances audio, mais encore perfectibles

Une captation vocale efficace

Sa fonction de répéteur Wi-Fi bien pratique

Au lieu de 79,98 euros habituellement, l’Amazon Echo Dot 5ᵉ génération + prise connectée est maintenant disponible en promotion à 27,99 euros chez Amazon.

Echo Spot 2024 : un petit réveil connecté personnalisable

L’Echo Spot est un tout nouveau réveil connecté. Ce petit appareil tout rond a toute sa place sur une table de chevet et dispose d’un écran personnalisable affichant l’heure, évidemment, mais aussi la météo du jour, des alarmes ou encore des titres de chansons. Bref, un objet connecté qui va en aider plus d’un le matin.

L’Echo Spot en quelques mots

Un écran tactile et personnalisable de 2,83 pouces

Un réveil connecté avec Alexa

Des routines à configurer facilement

Lancé à 94,99 euros, l’Echo Spot est actuellement proposé à 59,99 euros chez Amazon, soit près de 40 % de remise.

Pour rester à l’affût des promotions, n’hésitez pas à jeter un œil à notre rubrique de bons plans.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.