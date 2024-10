Cette petite enceinte Bluetooth étanche Xiaomi est en promo à moins de 20 €

Alors que vous la retrouvez Ă plus de 20 euros chez les autres marchands, vous pouvez commander la Xiaomi Pocket Sound pour 18,49 euros chez AliExpress.

Xiaomi Sound Pocket // Source : Xiaomi

Avec la Sound Pocket, Xiaomi propose une petite enceinte Bluetooth lĂ©gère comme une plume, Ă©tanche, avec une bonne autonomie et une qualitĂ© suffisante pour Ă©couter vos playlists n’importe oĂą, mĂŞme au bord de la piscine, mĂŞme si la saison ne s’y prĂŞte plus trop.

Pourquoi mettre la Xiaomi Sound Pocket dans sa poche ?

Parce qu’elle a une autonomie de 10h

Parce qu’elle est certifiĂ©e IP67

Parce que vous pouvez en prendre deux et profiter d’un son stĂ©rĂ©o

Une enceinte qui vous suit partout

La Xiaomi Sound Pocket est une petite enceinte Bluetooth avec un design portable et léger : elle ne pèse que 200 g et peut se glisser facilement dans n’importe quel sac. Côté performances, cette petite enceinte ne se laisse pas impressionner avec ses 5W de puissance et son système stéréo True Wireless, bien que le volume soit optimisé pour des espaces réduits. Elle possède aussi une autonomie de 10 heures, de quoi profiter de vos morceaux préférés tout au long de la journée.

Si vous aimez les activitĂ©s extĂ©rieures, cette enceinte pourrait ĂŞtre un bon compagnon grâce Ă sa certification IP67, la rendant rĂ©sistante Ă l’eau et Ă la poussière. Vous pouvez l’emmener Ă la plage ou près de la piscine sans crainte. Son design sobre, noir, est rehaussĂ© par une touche d’orange au niveau de l’anse. Toutefois, il faut noter que bien qu’elle soit robuste, sa petite taille limite les basses frĂ©quences, ce qui pourrait dĂ©cevoir les amateurs de sons graves profonds.

Une expérience audio maîtrisée, mais sans prétention

La Xiaomi Sound Pocket assure un bon Ă©quilibre sonore, avec son système de gestion automatique des volumes et son Ă©galisation dynamique. Le haut-parleur est conçu pour offrir un son riche, mĂŞme Ă faible volume. MalgrĂ© la faiblesse des basses soulignĂ©e plus haut, elle s’en sort avec brio compte tenu de sa taille.

Elle fonctionne avec du Bluetooth 5.4, pour une connexion rapide et stable, permettant une transmission audio fluide, sans coupure. Vous avez en plus la possibilitĂ© de crĂ©er une configuration stĂ©rĂ©o en jumelant deux enceintes Sound Pocket. Enfin, le lanyard en caoutchouc (l’anse quoi) complète l’ensemble, facilitant encore plus le transport de cette enceinte.

