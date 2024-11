La Fnac et Darty proposent un très bon prix pour le MSI Modern 14, un laptop bien équipé grâce à son Core i5 de 13ᵉ génération

Le PC portable MSI Modern 14 C13M-1091FR, reconnu pour sa robustesse et son efficacité au travail, voit son prix baisser de 18 % chez la Fnac et Darty, passant ainsi de 649,99 euros à 529,99 euros.

Si vous avez besoin d’un laptop de travail performant, le MSI Modern 14 C13M-1091FR sera le compagnon idĂ©al pour toutes vos taches bureautiques et ses composants sont aussi conçus pour la durĂ©e ! L’atout idĂ©al d’un Ă©tudiant ou d’un auto-entrepreneur ? Peut-ĂŞtre ! Surtout qu’avec une ristourne de 120 euros, c’est difficile de se tromper !

Ce MSI Modern 14 C13M-1091FR

Un Ă©cran 14 pouces Full HD (1920×1080) IPS

Une mémoire vive de 16 Go en DDR4 3200

Un processeur Intel Core I5-133U

Au lieu de 649,99 euros, le MSI Modern 14 C13M-1091FR est aujourd’hui disponible en promotion Ă 529,99 euros chez la Fnac et Darty.

Un PC portable élégant conçu pour la vie pro et perso

La marque TaĂŻwanaise MSI est essentiellement connu pour ses produits dĂ©diĂ©s aux gamers, mais l’expĂ©rience de la firme ne s’arrĂŞte pas uniquement Ă composant et pĂ©riphĂ©rique de jeu. En effet, Micro Star International propose des ordinateurs pour la vie de tous les jours, ou pour les professionnels.

Le MSI Modern 14 C13M-1091FR est l’exemple parfait du laptop pensĂ© pour ĂŞtre le compagnon d’un Ă©tudiant, d’un entrepreneur ou d’une personne ayant besoin d’un produit Ă©lĂ©gant, puissant et durable.

Pour le gaming, il faudra passer ce pĂ©riphĂ©rique, il ne possède pas les composants nĂ©cessaires pour faire partie de cette catĂ©gorie, quelques jeux pourront tourner, mais l’expĂ©rience ne sera pas au rendez-vous puisque que la carte graphique (Intel Graphic Iris Xe) n’est pas dĂ©diĂ©e pour du jeu.

Une fiche technique pour de la bureautique avancée

Le moteur de ce MSI Modern 14 C13M-1091FR est un processeur Intel Core I5-1335U poussant sa frĂ©quence maximale Ă 4,6 GHz, parfait pour du multitâche. Sa mĂ©moire vive DDR4 de 16 Go (malheureusement soudĂ©e et non modifiable) ce laptop rĂ©pondra au moindre lancement d’application en un clin d’Ĺ“il, surtout lorsque ces dernières seront installĂ©es sur son SSD de 512 Go.

Pour les adeptes des visioconfĂ©rences, cet ordinateur portable propose une webcam HD (30 FPS et 720p) permettant une retransmission d’image de bonne qualitĂ©. CĂ´tĂ© connectique, lĂ aussi, c’est complet avec un USB 3.2 type C (Gen2/DP), un USB 3.2 (Gen2 Type A), deux USB 2.0 Type A, et un HDMI qui diffuse en 4K et 30 Hz.

