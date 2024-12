Le Samsug Galaxy Book 4 Edge à -60 %, un TV Qled 75″ pas cher, et la manette premium Xbox en promo — les deals de la semaine

Si vous n’avez pas pu consulter les nombreux bons plans de cette semaine, voici ce que vous avez raté : le Samsung Galaxy Book 4 Edge à -60 %, un TV Qled 75″ pas cher et la manette premium pour Xbox de retour en promo.

Si vous avez manqué les nombreuses offres de la semaine du 23 décembre, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les quatre meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Samsung fait chuter fortement le prix de son Galaxy Book 4 Edge, un ultrabook premium à 60 %

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy Book 4 Edge

Un design fin et léger avec un bel écran Amoled

Une puissance rivalisant avec Intel et AMD

Une autonomie au dessus du lot

Initialement à 1 899 euros, le Samsung Galaxy Book 4 Edge se négocie en ce moment à 949 euros sur le site officiel, mais grâce une ODR de 200 euros, il peut vous revenir à seulement 749 euros.

75 pouces à 729 € : c’est la super promo pour ce géant TV 4K QLED de chez TCL

TCL 75T7B QLED PRO // Source : Ubaldi

Les avantages du TCL 75T7B

Une grande surface d’affichage de 75 pouces

Qled compatible 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Une smart TV fluide, avec des ports HDMI 2.1 4K@120Hz

Au lieu d’un prix barré à 1 199 euros, le téléviseur TCL 75T7B se négocie en ce moment à 729 euros sur le site Ubaldi.

Xbox Elite Series 2 : la meilleure manette pour Xbox du marché est de retour en promo juste avant Noël

Pourquoi on recommande encore la Xbox Elite Series 2

Pour sa qualité de fabrication

Pour son design modulaire

Pour son excellente autonomie

Auparavant proposée à 179,99 euros, la manette Xbox Elite Series 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 149,95 euros sur Amazon.

Sosh : 200 Go pour moins de 10 €/mois, voilà votre prochain forfait mobile pas cher pour 2025

Les avantages de ce forfait Sosh

Une enveloppe de 200 Go de data 4G et de 20 Go à l’étranger

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Le réseau Orange et c’est sans engagement !

En ce moment, le forfait Sosh de 200 Go en 4G est disponible à 9,99 euros par mois. De plus, c’est sans engagement et le prix n’augmente pas au bout d’un an d’abonnement.

