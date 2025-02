50 €, c’est le super prix de cet Air Fryer Philips de 4,1 L, mais ça ne va pas durer

Tous les Air Fryers ne sont malheureusement pas à la portée de toutes les bourses. Mais certaines références, qui proposent l’essentiel, sont disponibles à de très bons prix, à l’image du Philips Essential HD9200, proposé ce dimanche à 49,99 euros au lieu de 109,99 euros par Rakuten.

Le Philips Essential HD9200. // Source : Philips

Les Air Fryers ont décidément le vent en poupe et pullulent sur TikTok et Instagram. Il faut dire que ces friteuses à air, qui fonctionnent un peu comme des mini fours à chaleur tournante, sont des appareils très simples d’utilisation qui permettent avant tout de cuisiner avec moins d’huile. Un bon allié au quotidien, qui nous fait en plus gagner du temps. Si vous souhaitez vous en offrir un, mais sans vous ruiner, vous pourrez par exemple vous diriger vers le Philips Essential HD9200, proposé à moins de 50 euros.

Ce qu’il faut savoir sur le Philips Essential HD9200

Un panier de 4,1 L

Une puissance de 1 400 W

De multiples manières de cuire

Auparavant proposé à 109,99 euros, puis réduit à 54,99 euros, le Air Fryer Philips Essential HD9200 peut vous revenir à 49,99 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN5, valable uniquement ce dimanche.

Un appareil, mille façons de faire croustiller

Le Philips Essential HD9200 est un Air Fryer, ou friteuse à air, qui remplace une friteuse classique et nous évite de plonger des aliments dans l’huile pour les faire croustiller. Son fonctionnement est très simple : une fois nos aliments insérés dans son panier-tiroir, une résistance va chauffer l’air jusqu’à 200°C, air qu’un ventilateur va faire circuler à très haute vitesse dans l’espace clos. De quoi créer le même effet qu’une friture, mais sans huile. Un peu comme un four à chaleur tournante, en fait.

L’Air Fryer vous permet ainsi de vous passer d’un four si jamais vous manquez d’espace chez vous, mais retenez que le résultat sera toujours plus satisfaisant avec un four. Toutefois, il faut savoir qu’une friteuse à air consomme bien moins d’électricité qu’un four traditionnel. Pour en revenir au Philips Essential HD9200, cet Air Fryer est non seulement capable de frire, mais il peut aussi faire sauter, rissoler, rôtir, griller, réchauffer ou encore décongeler ou déshydrater des aliments.

Enfin une friteuse facile à nettoyer

Le Philips Essential HD9200 est par ailleurs doté d’une puissance de 1 400 W et peut cuire de nombreux aliments dans son panier de 4,1 L. La marque vante également les mérites de sa technologie Rapid Air, censée faire efficacement circuler l’air chaud pour obtenir des aliments croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur. L’appareil propose aussi plusieurs fonctionnalités bien pratiques : minuteur intégré, arrêt automatique, thermostat réglable…

N’oublions pas de mentionner le fait que toutes les pièces amovibles de l’Essential HD9200 passent au lave-vaisselle. Son revêtement anti-adhésif facilite aussi le nettoyage. Enfin, Philips donne aussi accès à l’application NutriU, qui regorge de recettes à réaliser avec l’Air Fryer.

Si vous souhaitez tout savoir sur ce type d’appareil, n’hésitez pas à lire notre article complet sur les Air Fryers.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.