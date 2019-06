Bien que le Cloud soit une solution intéressante, il nécessite constamment un accès à Internet. La bonne alternative est donc d’investir dans un SSD externe pour accéder à vos données sans être dépendant d’Internet. Aujourd’hui, on trouve par exemple le Samsung T5 remisé à 89 euros sur Amazon.

En comparaison des disques durs externes traditionnels, les SSD portables (External Solid State Drive) sont plus fiables, plus légers et plus rapides, mais ils nécessitent un budget conséquent pour les capacités de stockage les plus élevées. Bonne nouvelle, ils sont bien plus abordables qu’auparavant, comme ce SSD externe Samsung T5 de 500 Go aujourd’hui affiché à 89 euros sur Amazon.

Le SSD portable du constructeur coréen est léger (57 grammes) et compact (7,4 x 5,73 x 1,05 cm), un format facilement transportable donc. Il est surtout extrêmement solide grâce à son revêtement métallique. Selon Samsung, il peut résister à des chutes de 2 mètres sans endommager les données stockées.

Il embarque d’ailleurs la 4e génération de mémoire V-NAND, une mémoire flash 3D où les cellules sont empilées sur 64 couches afin de gagner en longévité, en rapidité et qui permet également de baisser la consommation énergétique. Il affiche alors des débits de transferts très satisfaisants, estimés à 540 Mo/s de manière relativement constante. À titre de comparaison, c’est juste 5 fois plus rapide qu’un disque dur externe classique.

Pour le connecter à votre ordinateur (PC ou Mac) ou tablette (dès Android 4.4), le SSD externe Samsung T5 est livré avec deux câbles de 40 centimètres : un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB. De plus, ce modèle est garanti 3 ans par le constructeur.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD externe ?

Une conception robuste

Une vitesse de transfert élevée et constante

La paire de câbles livrée avec

Le SSD externe Samsung T5 d’une capacité de 500 Go est aujourd’hui disponible à 89 euros sur Amazon et c’est actuellement le prix le plus bas constaté pour ce produit.

Retrouvez le SSD externe Samsung 500 Go à 89 euros

Si vous préférez l’avoir avec une plus grosse capacité de stockage, le SSD externe Samsung T5 de 1 To est proposé à 189 euros sur fnac.com.

Retrouvez le SSD externe Samsung 1 To à 189 euros

Pour comparer ce modèle avec d’autres, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs SSD externes en 2019.