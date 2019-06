Si les Apple AirPods 2 ne représentent pas une grande amélioration pour la firme de Cupertino, ce modèle a néanmoins le mérite d’apporter la charge sans fil. Intéressés ? Les nouveaux écouteurs true wireless de la firme de Cupertino s’affichent aujourd’hui à 142 euros sur Rakuten grâce au code promo ETE15. Recevez également 14,20 euros offerts en rejoignant gratuitement le Club R.

Apple a récemment renouvelé sa gamme avec une deuxième version de ses écouteurs true wireless : les Apple AirPods 2. Toujours aussi agréables à porter (même si l’on paraît un peu bête avec), ils possèdent grosso modo les mêmes caractéristiques que l’ancien modèle : une autonomie de 5 heures, connexion Bluetooth 5.0 stable, qualité sonore honorable, etc.

Toutefois, ils possèdent quelques nouveautés intéressantes, dont une qui ravira sans aucun doute celles et ceux qui ne supportent plus les câbles. On parle bien évidemment de la charge sans fil directement embarquée dans le nouveau boîtier de recharge. Plus anecdotique, ils intègrent dorénavant l’assistant Siri de façon native.

La bonne nouvelle dans tout ça ? Que vous soyez team Apple ou team Android, les Apple AirPods 2 sont utilisables dans les deux cas. Pour les intéressés, nous avons d’ailleurs réalisé un petit tutoriel.

Pourquoi recommande-t-on ces écouteurs ?

Ils peuvent s’appairer à d’autres appareils que les produits Apple

Désormais compatibles charge sans fil

Intégration native de Siri

