Envie de remplacer votre ancien disque dur externe par une solution plus performante et plus compacte ? Les Soldes 2019 représentent le bon moment pour investir dans un SSD. La référence Samsung T5 de 500 Go est aujourd’hui disponible à 89 euros sur fnac.com.

En comparaison des disques durs externes traditionnels, les SSD portables sont plus fiables, plus légers et plus rapides, mais ils nécessitaient au début de leur commercialisation un budget conséquent pour les capacités de stockage les plus élevées. Cette vérité n’est cependant plus d’actualité pendant les Soldes 2019 avec le SSD externe Samsung T5 de 500 Go aujourd’hui affiché à 89 euros sur fnac.com.

Le SSD portable du constructeur coréen est léger (57 grammes) et compact (7,4 x 5,73 x 1,05 cm), un format facilement transportable donc. Il est surtout extrêmement solide grâce à son revêtement métallique. Selon Samsung, il peut résister à des chutes de 2 mètres sans endommager les données stockées.

Il embarque d’ailleurs la 4e génération de mémoire V-NAND, une mémoire flash 3D où les cellules sont empilées sur 64 couches afin de gagner en longévité, en rapidité et qui permet également de baisser la consommation énergétique. Il affiche alors des débits de transferts très satisfaisants, estimés à 540 Mo/s de manière relativement constante. À titre de comparaison, c’est juste 5 fois plus rapide qu’un disque dur externe classique.

Pour le connecter à votre ordinateur (PC ou Mac) ou tablette (dès Android 4.4), le SSD externe Samsung T5 est livré avec deux câbles de 40 centimètres : un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB. De plus, ce modèle est garanti 3 ans par le constructeur.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD externe ?

Sa conception robuste

Sa vitesse de transfert élevée et constante

Compatible PC/Mac et tablette Android

Le SSD externe Samsung T5 d’une capacité de 500 Go est aujourd’hui disponible à 89 euros sur fnac.com.

