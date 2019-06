Xiaomi propose des produits divers et variés et parmi eux on retrouve un aspirateur-robot : le Roborock S50. Il bénéficie lui aussi d’un rapport qualité/prix intéressant, d’autant plus pendant les Soldes 2019. Sur Cdiscount, il passe à 339 euros au lieu de 399 euros.

Si vous ne voulez plus perdre de temps à passer l’aspirateur chez vous, pas besoin d’engager quelqu’un pour faire le ménage. Non, il suffit d’investir dans un robot aspirateur et le meilleur moment est évidemment les soldes. Le Roborock S50 de Xiaomi est aujourd’hui disponible à 339 euros seulement chez Cdiscount.

Le Roborock S50 est un robot aspirateur va faire la majorité des corvées à votre place. Pour aspirer rapidement et efficacement, l’appareil va cartographier les différentes pièces de votre maison/appartement. Il nettoiera minutieusement toute une pièce avant de passer à la suivante. Si sa batterie est faible, s’il est bloqué (ça arrive de temps en temps) ou si sa corbeille se remplit avant la fin du nettoyage, il se souviendra de l’endroit où il s’est arrêté et reviendra à cet endroit une fois son problème résolu.

Depuis l’application mobile « Mi Home » disponible sur iOS et Android, il est également possible de planifier des nettoyages par zone, même quand vous n’êtes pas chez vous.

Compatible Google Assistant et Amazon Alexa, il est également possible de le contrôler avec la voix. N’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S50 pour avoir plus d’informations.

Pourquoi recommande-t-on le Xiaomi Roborock S50 ?

Un aspirateur-robot très efficace

Excellente autonomie

Il est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Le Xiaomi Roborock S50 est aujourd’hui à 339 euros sur Cdiscount, contre 399 euros habituellement.

