Si vous recherchez la bonne affaire pour des écouteurs sans fil performants pendant les Amazon Prime Day 2019, nous avons la solution : les Jabra Elite 65t s’affichent à 129 euros — disponibles en beige, cuivre et titane.

Habituellement commercialisés à 179 euros, les Jabra Elite 65t passent à 129 euros pendant les Prime Day 2019 sur Amazon, soit une économie de 50 euros sur leur prix d’origine. Un excellent rapport qualité/prix pour ces écouteurs — vraiment — sans fil donc.

Les Jabra Elite 65t se dispensent de la mention « Active » puisqu’ils ne sont pas destinés uniquement aux sportifs. Ils proposent bien une certification IP55 pour garantir une protection contre la poussière et les éclaboussures, mais cela ne promet rien contre la sueur lors des plus gros efforts. Quoi qu’il en soit, ils sont élégants et surtout confortables, même lors d’une écoute prolongée.

Couplée à une bonne isolation passive grâce à leur forme intra-auriculaire, la qualité sonore est au rendez-vous avec des aigus précis et des basses profondes. Au quotidien, l’écoute est stable grâce à sa compatibilité Bluetooth 5.0 et améliore par la même occasion la consommation d’énergie. Ils proposent par ailleurs une autonomie de cinq heures, ce qui est plutôt confortable au quotidien, et plus de 15 heures grâce à l’étui de recharge.

D’autres fonctionnalités pratiques viennent garnir le tableau : les boutons sur les oreillettes pour contrôler la musique et les appels, la réduction de bruit lors d’une conversation téléphonique ou encore leur compatibilité avec les différents assistants virtuels tels que Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

Pourquoi recommande-t-on ces oreillettes ?

Un design classe et confortable

Une autonomie appréciable avec le boîtier de recharge

Compatible Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 65T sont disponibles à 129 euros sur Amazon en trois coloris.

