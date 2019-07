Le Acer Chromebook CB3 est un PC Portable sous Chrome OS complet et efficace pour de la navigation web ou de la bureautique. Pendant Prime Day 2019, il voit son prix chuté à 244 euros au lieu de 349 euros habituellement.

Les Chomebook ont réussi à devenir avec le temps de vrais alternatives aux ordinateurs portables de milieu de gamme sous Windows 10. Avec Chrome OS en perpétuelle évolution et comportant des spécificités uniques (applications Android, Google Assistant, synchronisation messages, notifications avec smartphone Android et partage de connexion 4G automatique).

Le Acer Chromebook CB3 est une bonne solution d’entrée de gamme sous ChromeOS. Il est équipé d’un écran Full HD de 14 pouces, d’un CPU Intel Celeron N3160 épaulé par 4 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Même si la configuration est assez legère, elle sera suffisante pour faire tourner Chrome OS et réaliser des tâches web et bureautique sans ralentissements. Vous pourrez même profiter de quelques applications Android grâce à sa compatibilité avec le Play Store.

Les points clefs à retenir

Connectiques complètes : 2 USB, 1 HDMI

Excellent rapport qualité/prix

Ecran Full HD de 14 pouces

Le Acer Chromebook CB3 passe de 349 euros à 244 euros pendant Prime Day 2019. Une très belle offre pour la référence d’Acer sous Chrome OS.

Retrouvez le Acer Chromebook CB3 à 244 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.