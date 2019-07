On utilise le Netgear Orbi au bureau, et à la maison et on en est très content. Diffusez enfin correctement le Wi-Fi chez vous à votre tour avec le kit de démarrage à seulement 174 euros pendant les Prime Day, au lieu de 249 euros.

Il faut se rendre à l’évidence. Bien souvent, le Wi-Fi diffusé par les box opérateurs est très moyen, voire complètement nul. Du coup, si l’on habite ailleurs que dans un minuscule appartement parisien, on capte mal — voire pas du tout — dans certaines pièces. Le Netgear Orbi est la solution la plus efficace pour parer au problème, le kit démarrage est affiché à 174 euros au lieu de 249 en temps normal.

Ce kit de démarrage comprend la station de base, qui fait office de routeur Wi-Fi et un satellite qui constituera le répéteur mesh. Orbi permet en effet bâtir un réseau dit mesh, c’est à dire que le répéteur et la base n’émettent qu’un seul et même nom de réseau. Ainsi, le passage d’une borne à l’autre se fait en totale transparence. Si cela peut paraître compliqué dit comme ça, Netgear a bien fait les choses, la configuration est extrêmement simple.

Orbi prend en charge l’actuelle norme Wi-Fi « ac », mais cette version ne dispose pas de la future « ax » ou WiFi 6 selon la prochaine nomenclature. Rassurez-vous, sauf cas bien particuliers, le « ac » sera encore largement suffisant pendant plusieurs années, même si avez la Fibre. Ce kit de démarrage permet de couvrir environ 200 m2, en fonction de l’épaisseur de vos murs. Si vous avez la chance de vivre dans plus grand, libre à vous d’ajouter d’autres satellites.

Une solution de qualité que l’on recommande vivement. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire notre prise en main du Netgear Orbi.

Les points clefs à retenir

Kit de démarrage avec 1 base et un satellite

Couvre jusqu’à 250 m2

Efficace et simple à installer

Pendant les Prime Day, le kit de démarrage Netgear Orbi est à 174 euros au lieu de 249.

Retrouvez le kit de démarrage Orbi à 174 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.