Six Téraoctet. Vous allez pouvoir sauvegarder tous les fichiers de votre vie numérique grâce à ce disque dur externe Western Digital de 6 To à seulement 119 euros pendant les Prime Day.

Vous aurez de la place, beaucoup de place pour stocker vos données sur le ce disque dur externe WD MyBook 6 To. Généralement vendu autour de 150 euros, il descend à 119 euros pendant les Prime Day. Moins de 20 cts le Go ! D’autres capacités sont disponibles en promotion : 3, 8 ou 10 To, mais c’est le modèle 6 To que nous trouvons le plus judicieux.

Contrairement au séries « My Passport » que l’on peut facilement déplacer, la gamme MyBook de WD est surtout pensée pour rester sur votre bureau, à côté de votre ordinateur. Il convient ainsi parfaitement pour dupliquer toutes vos données via le logiciel fourni / Les sauvegardes automatiques de Windows ou Time Machine sur Mac. Vous pourrez également le poser à côté de votre console pour ne plus avoir à désinstaller et réinstaller vos jeux en permanence.

S’il est si sédentaire, c’est parce que le disque 6 To est au format 3,5 pouces et nécessite donc d’être connecté à une prise électrique pour fonctionner. La liaison avec votre ordinateur se fait via USB 3.0 pour des transferts plus rapides. Notez qu’il est livré formaté en exFAT et ne fonctionnera donc qu’avec Windows. Pour l’utiliser avec un Mac, il faudra le formater une fois.

Les points clefs à retenir

Un disque 6 To pour sauvegarder vos données

Fonctionne avec des PC, des Mac et même votre PS4

Se connecte en USB 3.0

Pendant les Amazon Prime Day 2019, le disque WD 6 To est proposé à 119 euros au lieu de 150 environ habituellement. D’autres capacités sont également disponibles : 3, 8 ou 10 To.

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.