Les QE55Q67R et QE65Q67R sont les derniers joyaux de la gamme de TV QLED 2019 de Samsung. Ces modèles 55 ou 65 pouces profitent d’une belle baisse de prix pour les Prime Day 2019 : Le 55 pouces est à 979 euros au lieu de 1299, le 65 pouces à 1299 euros contre 1690 euros habituellement.

Depuis quelques années, l’OLED s’empare du marché haut de gamme des TV avec des promesses inédites sur le secteur avec notamment des couleurs très fidèles et un taux de contraste infini. Cependant, les modèles OLED restent encore très chers, en particulier sur des diagonales de 65 pouces.

La meilleure alternative se trouve chez Samsung avec les modèles Quantum-LED, une évolution des écrans LED qui repose sur l’insertion d’une couche de nanocristaux liquides entre l’écran LCD et le système de rétroéclairage LED pour offrir des couleurs plus intenses, un meilleur équilibre des noirs et des blancs, et de larges angles de visions.

La dernière référence QLED de Samsung qui répond au doux nom de QE65Q67R propose une diagonale d’écran de 65 pouces. Avec sa définition 4K et sa compatibilité HDR10+, elle est parée pour les derniers standards du marché et permettra de regarder les contenus compatibles avec une excellente qualité d’image. Le QE55Q67R fait exactement la même chose sur un écran de 55 pouces.

Pour les connectiques, on retrouve 4 ports HDMI, 2 ports USB et plusieurs entrées et sorties pour recevoir la télévision via antenne ou satellite et pour connecter un home cinéma ou une enceinte externe. À noter qu’elle est compatible nativement avec AirPlay 2, mais pas Google Cast. Vous avez en revanche Dual, qui permet la même chose qu’un Chromecast à quelques détails près.

Les points clefs à retenir

Une excellente qualité de l’image

Une luminosité inégalée en HDR

Connectique complète et prise en charge native de AirPlay

Le TV 65 pouces QE65Q67R de Samsung est disponible à 1299 euros au lieu de 1690 euros à l’occasion de Prime Day 2019.

Retrouvez la TV QE65Q67R à 1299 euros

Si vous préférez les écrans un peu plus petits, le modèle 55 pouces est également en promotion en 979 euros.

Retrouvez la TV QE55Q67R à 979 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.