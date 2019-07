Le Huawei Matebook D est un laptop performant qui a la particularité d’être relativement abordable en comparaison de la concurrence (oui, on parle de toi Macbook Air et autre laptop hors de prix). On le trouve aujourd’hui à 599 euros sur Boulanger avec, en bonus, un sac à dos offert pour faciliter le transport — normalement vendu à 50 euros.

À son lancement, le Huawei Matebook D profitait déjà d’un bon rapport qualité/prix en étant vendu à 799 euros. Aujourd’hui, il est disponible sur Boulanger avec 25% de réduction sur son prix d’origine, soit 599 euros. De plus, vous recevrez gratuitement le sac à dos officiel Huawei Matebook en l’ajoutant simplement à votre panier.

Introduit par le MacBook Air d’Apple, le Huawei Matebook D reprend ce design ultra fin qui allie parfaitement élégance et minimalisme. Il est en effet difficile de cacher cette inspiration prononcée pour les produits de la firme de Cupertino avec cette couleur métallisée et ce logo placé au même endroit que celui de la marque à la pomme. Il en résulte néanmoins un produit joli esthétiquement, tout en étant facilement transportable grâce à son poids plume de 1,6 kilo.

Il profite également d’un format plutôt compact malgré son écran Full HD d’une diagonale de 14 pouces. Ce phénomène est notamment expliqué par des bordures particulièrement fines tout autour, ce qui permet à la dalle d’occuper près de 81% de la surface. Si c’est un bon point pour favoriser l’immersion pendant le visionnage d’un film ou lors d’une partie de jeux vidéo, Huawei a intégré un autre élément pour éveiller vos sens : la compatibilité avec Dolby Atmos. Tandis que l’image arrivera jusqu’à votre rétine, vous serez alors dans le même temps bercé par un son dispersé à 360 degrés.

Du côté des performances, il embarque un processeur AMD Ryzen 5 2500U cadencé de 2 GHz à 3.6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Vega 8 ainsi que 8 Go de mémoire vive en DDR4 — une configuration plus qu’honorable pour cette gamme de prix, qui offre notamment la possibilité de faire tourner sans aucun doute quelques jeux gourmands de votre bibliothèque. De plus, il assure une expérience utilisateur toujours plus fluide sous Windows 10 grâce à son SSD de 256 Go.

Son autonomie est par ailleurs estimée à 7 heures en lecture de vidéo et jusqu’à 9,5 heures grâce au mode économie d’énergie Huawei IA. Comptez également sur un port USB-C pour la recharge.

Pourquoi recommande-t-on ce laptop ?

Son design digne d’un MacBook Air

Sa compatibilité Dolby Atmos

Un rapport qualité/prix plus qu’intéressant avec 25% de réduction

Le Huawei Matebook D est aujourd’hui disponible à 599 euros sur Boulanger, contre 799 euros habituellement. En comptant le prix du sac à dos, l’économie réalisée s’élève tout de même à 250 euros au total.

Retrouvez le Huawei Matebook D à 599 euros