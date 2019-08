Si vous avez besoin d’une carte microSD performante, mais pas chère, nous avons le bon plan qu’il vous faut : la SanDisk Ultra de 64 Go (et son adaptateur SD) est aujourd’hui disponible à 8 euros sur Amazon, contre 20 euros habituellement.

Que ce soit pour un smartphone, une tablette ou un Nintendo, on a toujours besoin d’une microSD supplémentaire, surtout à ce prix. La SanDisk Ultra d’une capacité de 64 Go est en ce moment remisée à 8 euros sur Amazon, soit une réduction d’environ 56% sur son prix d’origine.

La microSD SanDisk Ultra possède une vitesse de transfert jusqu’à 100 Mo/s en lecture et en écriture. Elle est certifiée A1 pour garantir des débits minimums de 10 Mo/s en lecture comme en écriture et 500/1500 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Que veut dire tout ce charabia ? Simplement que les applications stockées sur votre smartphone ou tablette Android, ainsi que les jeux dématérialisés installés sur votre Nintendo Switch, conserveront de bonnes performances lors de l’exécution.

Sa classe 10 / UHS 1 garantit par ailleurs la possibilité de filmer et d’enregistrer des vidéos en FullHD depuis un smartphone ou un appareil photo. Pour la 4K on préfère généralement de l’UHS 3 mais vous devriez tout même pouvoir en faire. De plus, le transfert des photos/vidéos (ou autres) sera largement facilité grâce à l’adaptateur SD fourni avec la carte de SanDisk.

S’il ne faut pas non plus leur faire endurer les pires épreuves, il faut savoir que les microSD de la gamme Ultra sont normalement conçues pour fonctionner même après avoir vécu des moments difficiles : à un plongeon dans la piscine, à un coup de bronzette sous le soleil de la canicule, et même à un petit saut du 3ème étage de l’immeuble. Pour des raisons évidentes, nous conseillons en revanche de ne pas faire les choses précédemment citées.

Pourquoi recommande-t-on cette microSD ?

Une vitesse lecture/écriture élevée

Elle est homologuée A1, classe 10 / UHS 1

Sa conception robuste et sa garantie de 10 ans

La carte microSD SanDisk Ultra de 64 Go est aujourd’hui disponible à 8 euros, au lieu de 19,99 euros en temps normal.

Retrouvez la micro SD SanDisk Ultra 64 Go à 8 euros

Pour comparer cette référence avec d’autres modèles du marché, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures cartes microSD en 2019.