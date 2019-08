Avec son OS intégré et sa télécommande fournie, le Fire TV Stick représente une sérieuse alternative aux box TV, qui plus est aujourd’hui plus abordable qu’à l’accoutumée. On le trouve en ce moment à 29 euros sur Amazon, soit une réduction de 25% sur son prix d’origine.

Les promotions concernant le Fire TV Stick Basic Edition sont généralement réservées aux membres Prime. Aujourd’hui, pas de jaloux : tout le monde peut se procurer la clé HDMI d’Amazon pour 29 euros.

Comme le Chromecast, le Fire TV Stick est une clé HDMI à brancher sur un téléviseur. Son utilisation est toutefois bien différente. La solution de Google nécessite obligatoirement un appareil pour diffuser le contenu (smartphone, tablette, etc.). Celle d’Amazon se suffit simplement à elle-même.

Comment ? Tout d’abord grâce à son OS intégré, baptisé Fire OS, qui a la particularité d’intégrer tous les services d’Amazon comme Prime Video ou encore Amazon Music. Il donne également accès à un riche catalogue d’applications disponibles grâce à l’Amazon App Store : on y retrouve des jeux, mais aussi des applications bien connues comme Netflix, Molotov, Twitch et bien d’autres. Ensuite, votre smartphone reste dans votre poche puisqu’une télécommande est fournie pour contrôler l’appareil à distance.

Évidemment compatible avec l’écosystème Amazon, il est également possible de contrôler le Fire TV Stick par la voix avec une enceinte de la gamme Echo, ou via une autre enceinte compatible avec l’assistant Alexa.

Pourquoi recommande-t-on le Fire TV Stick ?

Une alternative abordable aux box TV

Plus complet qu’un Chromecast

Tous les services Amazon disponibles, mais aussi les nombreuses applications tierces

L’Amazon Fire TV Stick Basic Edition est aujourd’hui disponible à 29 euros, contre 39 euros habituellement.

Retrouvez le Fire TV Stick à 29,99 euros sur Amazon