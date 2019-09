Pendant longtemps, GoPro était la première (voire la seule ?) marque à recommander pour quiconque voulait investir dans une action cam, mais ça c’était avant. Tout aussi complète pour moins chère, la caméra DJI Osmo Action est aujourd’hui remisée à 333 euros sur Amazon. De plus, elle est livrée avec sa panoplie d’accessoires en bonus.

Habituellement vendue à 468 euros avec son lot d’accessoires, la caméra DJI Osmo Action est aujourd’hui disponible à 333 euros sur Amazon, soit une économie de 135 euros sur le total. Retrouvez les détails de l’offre ci-dessous.

La caméra DJI Osmo Action commence par démontrer une certaine robustesse pour vous accompagner comme il se doit dans vos plus folles aventures. En effet, elle est résistante à la poussière et à l’immersion dans l’eau (sans coque de protection) jusqu’à 11 mètres de profondeur. Une chute d’une hauteur de 1,5 mètre ne devrait pas non plus poser de problèmes, tout comme l’utiliser dans des conditions extrêmes jusqu’à -10°C. La caméra a d’ailleurs la particularité de proposer deux écrans, un à l’arrière et un à l’avant, idéal pour les seflies par exemple.

L’appareil se dote d’un capteur de 1/2,3 pouces avec un objectif ouvrant à f/2,8 et offrant un angle de 145 degrés. Il permet de capturer des photos de 12 mégapixels avec la possibilité de les enregistrer au format RAW, ainsi que de filmer en 1080p ou 4K à 60 images par secondes avec un débit de 100 Mb/s. Les vidéos profitent par ailleurs du HDR sur du 4K, mais seulement à 30 images par seconde. Toutefois, une caméra d’action ne serait rien sans une bonne stabilisation, et c’est là qu’intervient le savoir-faire de DJI. Avec son système de stabilisation électronique nommé Rocksteady, la marque fait des merveilles. Cette option est également disponible en 4K, mais en 16:9 et non en 4:3.

Au niveau de l’autonomie, elle est tout à fait honorable avec sa batterie de 1 300 mAh. D’après notre test, elle peut tenir pendant 1h30 en 4K à 30 images par seconde avec Rocksteady activé et 1h56 en 1080p sans Rocksteady. Donc autant vous dire que cette caméra pourra vous accompagner plus d’une journée avec les 3 batteries supplémentaires livrées avec ce pack. Par ailleurs la panoplie d’accessoires inclut également 1 cadre, 3 supports adhésifs (horizontal, incurvé, courbé), 1 base à dégagement rapide, 1 hub de charge, 1 vis de verrouillage et 1 câble USB-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la DJI Osmo Action.

Pourquoi recommande-t-on cette action cam ?

Une robustesse à toute épreuve

Les deux écrans embarqués

Des vidéos en 4K à 60 images par seconde

La stabilisation Rocksteady est tout simplement excellente !

Livrée avec son lot d’accessoires, la caméra d’action DJI Osmo Action est aujourd’hui disponible à 333 euros sur Amazon, alors qu’elle est normalement vendue seule à 379 euros.

Retrouvez la DJI Osmo Action à 333 euros