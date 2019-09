Un bon clavier de jeu peut être compliqué à trouver à un prix abordable . Le Logitech G213 Prodigy est disponible sur Amazon pour 39,99 euros et pourrait être le clavier qui tape dans le mille.

Les claviers gaming sont un marché à part avec des exigences importantes. Le Logitech G213 Prodigy est disponible à 39,99 euros sur Amazon, au lieu d’un prix de base de 79,99 euros, et peut en satisfaire plus d’une !

Il faut tout d’abord préciser une chose : ce clavier n’est pas un clavier mécanique. Ses interrupteurs sont des dômes en caoutchouc, ce qui permet de proposer un produit moins cher mais aussi plus silencieux (si vous voulez jouer discrètement à 3 heures du matin).

Pour son design, on a le droit à un clavier assez large en noir mat avec le logo de Logitech et les touches rétroéclairés en RVB avec cinq zones personnalisables. Si vous vous retrouvez à manger devant votre ordinateur, n’ayez crainte, ce clavier est conçu pour résister aux éclaboussures (jusqu’à 60 ml de liquide) et aux miettes. Vous pouvez donc vous délecter d’un délicieux repas sans crainte (faites un peu attention quand même).

En plus des touches classiques, ce G213 Prodigy intègre un pavé numérique et des commandes multimédias pour baisser le son, mettre pause à une vidéo, passer au morceau suivant etc, et c’est franchement pratique au quotidien. On a aussi un repose poignet et les pieds sont réglables pour pouvoir adapter au mieux la position du clavier.

Pourquoi choisir le Logitech G213 Prodigy ?

Clavier gaming « silencieux »

Touches rétroéclairées

Résistant aux miettes et aux éclaboussures

Le Logitech G213 Prodigy est disponible à 39,99 euros sur Amazon en ce moment et dans la limite des stocks disponibles. Pour ce prix là, il sera compliqué de trouver mieux.

