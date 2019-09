De plus en plus de smartphones proposent la recharge sans fil, mais ne fournissent pas de chargeur sans fil dans leur boite. Pour y remédier, le chargeur sans fil 10W de Xiaomi est disponible à 9,99 euros sur Cdiscount.

Une grande partie des smartphones haut de gamme proposent aujourd’hui la recharge sans fil avec le standard QI. Cependant, tous ne proposent pas de chargeur adéquat malgré les centaines (voire milliers) d’euros dépensés. Pour éviter de trop faire augmenter la facture, le chargeur sans fil 10W de Xiaomi à 9,99 euros chez Cdiscount est clairement celui vers lequel se tourner.

Ne vous fiez pas à la marque, ce chargeur fonctionnera avec n’importe quel smartphone compatible avec le standard Qi, pas seulement les terminaux Xiaomi. De plus son design sobre et élégant permettra de le poser sur un bureau, une table de chevet ou n’importe quel meuble sans faire tâche.

En parlant de sans fil… Puisque vous passez au sans fil, sachez que pour la première fois l’étui sans fil des AirPods est disponible à 69 euros au lieu de 89 sur Amazon. Attention, on parle bien de l’étui seul, sans les oreillettes. Si vous avez déjà des AirPods avec un vieux boîtier filaire comme au XXe siècle, c’est sympa.

Les 10W de puissance de sortie sont d’ailleurs nettement suffisants pour charger rapidement vos appareils. Beaucoup de smartphones dont les iPhone X et XS ne supportent que la recharge jusqu’à 7,5W par exemple, mais d’autres produits peuvent monter bien au-dessus comme le Samsung Galaxy Note 10 qui monte à 25W, mais trouver un chargeur plus puissant sera bien plus coûteux.

Pour brancher ce chargeur, Xiaomi a opté pour une prise USB-C, on évite ainsi les problèmes de câbles propriétaires ou vieillissants (oui, on parle du micro-USB) tout en récupérant une puissance plus importante pour pouvoir délivrer ces 10W.

Pourquoi choisir ce chargeur sans fil ?

Compatible avec tous les smartphones certifiés Qi (même les iPhone)

Design sobre et élégant

Charge « rapide » de 10W

Le chargeur sans fil 10W de Xiaomi est disponible sur Cdiscount pour 9,99 euros.

