Que ce soit pour jouer sur console, mobile, tablette, Nvidia Shield ou PC, la manette Xbox One est de loin la meilleure solution. Elle est aujourd’hui remisée à 39 euros sur Amazon, au lieu de 69 euros habituellement. De plus, la nouvelle version de l’adaptateur sans fil pour PC est fournie.

Une bonne manette doit répondre à plusieurs critères : le confort en main, une bonne autonomie et la polyvalence des supports compatibles. Eh oui, celle de la Xbox One semble alors toute désignée, d’autant plus avec une promotion. On la trouve en ce moment à 39 euros sur Amazon, soit 30 euros d’économie sur le prix d’origine.

Pour beaucoup de joueurs, la manette de la console Xbox One est la meilleure manette du monde. Pourquoi ? Tout d’abord grâce à son design ultra confortable en main. Elle a en effet le mérite de profiter d’un design où toutes les touches tombent naturellement sous chaque doigt. Ensuite, son poids est parfaitement réparti afin de trouver un bon équilibre en main. Croyez-le ou non, mais cela fait une grosse différence après de nombreuses heures consécutives en jeu.

Son autonomie est également un atout. Bien qu’elle soit alimentée par deux piles AA/LR6, la manette Xbox One permet de rester tranquillement au fond du canapé pendant de nombreuses heures avant de les changer. Toutefois, il est vivement conseillé d’investir dans des piles rechargeables, ou encore dans un kit de recharge avec batterie. Ce dernier propose une endurance estimée à plus de 30 heures selon le constructeur.

Grâce à sa compatibilité Bluetooth 4.0, elle offre enfin la possibilité d’être utilisée sur de nombreux supports. En effet, ce contrôleur n’est pas uniquement conçu pour la console de Microsoft, mais permet également de jouer sur un PC grâce à son adaptateur sans fil. La nouvelle version est trois fois plus compacte que l’ancien modèle, tout en offrant une portée jusqu’à deux fois supérieure. Notez d’ailleurs qu’il est possible de connecter jusqu’à 8 manettes simultanément, une fonctionnalité idéale pour les parties de FIFA, par exemple.

Ce n’est pas tout. Smartphone, tablette et Nvidia Shield font également partie de la liste. Pour savoir comment utiliser la manette Xbox One avec un appareil sous Android, on vous explique tout à cette adresse.

Pourquoi recommande-t-on cette manette ?

Un confort inégalable

Une autonomie au-dessus du lot

Compatible avec de nombreux supports (dont les appareils Android)

La manette Xbox One avec la nouvelle version de l’adaptateur sans fil pour PC est aujourd’hui disponible à 39 euros sur Amazon, contre 69 euros habituellement.

Retrouvez la manette Xbox One à 39 euros