Idéale pour votre smartphone et votre tablette Android, ou tout simplement pour enregistrer des vidéos en 4K depuis une action cam, la carte micro SD SanDisk Extreme Plus de 64 Go est aujourd'hui remisée à 17,99 euros sur Amazon. De plus, elle est livrée avec un adaptateur SD.

Effectivement, il existe des microSD bien moins chères que celle-ci. Toutefois, il est important de prendre en compte certains paramètres. Cette microSD de la gamme « Extreme Plus » promet des performances au-dessus de lot pour vos applications stockées, mais surtout la possibilité de filmer en 4K UHD à 60 images par seconde grâce à sa compatibilité UHS 3 et V30. C’est tout simplement la meilleure solution si vous avez un smartphone ou une caméra d’action capable d’enregistrer dans ce type de format vidéo, d’autant plus en promotion.

La microSD SanDisk en bref

Vitesse lecture/écriture élevée, jusqu’à 160 Mo/s

A2 pour améliorer les performances des applications

Ses classes UHS 3 et V30 pour enregistrer en 4K

Sa conception robuste et sa garantie de 10 ans

La microSD SanDisk Extreme d’une capacité de 64 Go est aujourd’hui disponible à 17,99 euros sur Amazon, contre 35,99 euros habituellement. Notez qu’elle est livrée avec un adaptateur SD.

Retrouvez la microSD SanDisk Extreme 64 Go à 17,99 euros

La microSD SanDisk en détail

La microSD SanDisk Extreme Plus possède un capacité de stockage de 64 Go. Elle propose une vitesse de transfert élevée, estimée jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 60 Mo/s en écriture. Elle est d’ailleurs certifiée A2 pour garantir des débits minimums suffisants au lancement d’une application, entre 10 et 30 Mo/s en lecture comme en écriture et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Des débits bien supérieurs aux microSD seulement certifiées A1 qui garantissent quant à elles un minimum de 10 Mo/s en lecture comme en écriture et 500/1500 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Concrètement, vos applications stockées conserveront de bonnes performances lors de l’exécution.

Avec la classe 10 / UHS 1, il est d’ores et déjà possible de filmer et enregistrer des vidéos en Full HD à 60 images par seconde. Cependant, ce n’est pas l’idéal pour celles et ceux qui souhaitent capturer des souvenirs en 4K. Cette microSD est en revanche compatible avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30, ce qui veut dire qu’elle est davantage destinée à cette utilisation concernant l’Ultra Haute Définition. De ce fait, elle est idéale pour une caméra d’action type GoPro ou un appareil photo, ainsi que pour un smartphone… s’il est compatible.

Il faut enfin préciser que la gamme Extreme de SanDisk est conçue pour fonctionner dans des conditions… extrêmes : elles résistent à l’eau, aux fortes températures (de -25 à 85 degrés), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie pendant 10 ans par le constructeur.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, NIntendo Switch, GoPro ou APN en 2019.