Les produits Apple ne sont généralement pas des habitués des promotions. Pourtant, le nouveau MacBook Pro lancé avant l'été 2019 profite d'ores et déjà d'une très grosse réduction sur Amazon. On le trouve à partir de 1 209 euros pour le modèle 13 pouces avec 128 Go de stockage, au lieu de 1 499 euros.

Il n’y a pas si longtemps, la firme de Cupertino avait mis à jour sa gamme MacBook Pro pour rendre ses ordinateurs portables « haut de gamme » encore plus puissants et plus rapides qu’auparavant. Le problème des claviers papillon qui avait causé quelques soucis à certains utilisateurs et utilisatrices a par ailleurs été corrigé, et la Touch Bar est évidemment toujours de la partie. Bonne nouvelle aujourd’hui : Amazon propose les nouveaux modèles 13 et 15 pouces à un prix bien inférieur à celui l’Apple Store.

Le MacBook Pro en bref

La Touch Bar, pratique

L’écran Retina associé à la technologie True Tone

Plus puissants et plus rapides que les anciens modèles

Différents modèles de MacBook Pro sont aujourd’hui en promotion sur Amazon : 13 pouces / 128 Go à 1 209 euros (au lieu de 1 499 euros) ; 13 pouces / 256 Go à 1 412 euros (au lieu de 1 749 euros) ; 15 pouces / 512 Go à 2 561 euros (au lieu de 3 199 euros).

Retrouvez le MacBook Pro (13', 128 Go) à 1 209 €

Retrouvez le MacBook Pro (13', 256 Go) à 1 412 €

Retrouvez le MacBook Pro (15', 512 Go) à 2 561 €

Pour obtenir le prix indiqué pour chaque modèle de MacBook Pro, il est indispensable d’appliquer le coupon promotionnel sur la page du produit avant de l’ajouter à votre panier.

Le MacBook Pro en détail

En mai dernier, c’est par le biais d’une légère modification sur son site Internet qu’Apple a annoncé les nouveaux MacBook Pro de l’année 2019. Ils représentent une évolution mineure, il s’agit en effet d’une simple mise à jour de la fiche technique dans le but de rendre les ordinateurs de la pomme encore plus puissants et plus rapides qu’auparavant.

Sur les modèles 13 pouces, on retrouve toujours des puces Intel Core i5 quadricœur de huitième génération, mais cette fois-ci cadencées de 1,4 à 2,4 GHz (Turbo Boost à 4,1 GHz) en fonction de la gamme. Pour le reste rien ne change, on retrouve le chipset Intel Iris Plus Graphics 645 ou 655, 8 Go de mémoire vive et un SSD de minimum 128 Go de stockage.

Concernant le modèle 15 pouces, le changement est un peu plus percutant avec l’arrivée du processeur Intel Core i9 octocœur de neuvième génération, cadencé à 2,3 GHz (Turbo Boost à 4,8 GHz). Grâce à cette nouvelle puce, Apple promet une hausse de puissance de presque 40% par rapport aux modèles hexacoeurs de la génération de 2018. Il embarque également une carte graphique Radeon Pro 560X épaulée par 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go.

Évidemment, les deux modèles intègrent un écran Retina propulsé par la technologie True Tone pour afficher des millions de couleurs et proposent également la fameuse Touch Bar, ainsi que Touch ID pour le déverrouillage de l’appareil.