La souris Logitech MX Master première du nom baisse de presque 60% de son prix, passant de 90 à 38 euros. À ce prix là, c’est surement le meilleur rapport qualité-prix des souris.

Vous voulez améliorer votre expérience de navigation sur votre PC ? Votre Trackpad fait des siennes ? Il vous faut une nouvelle souris. Si vous cherchez un produit sans-fil et de qualité pour un prix très intéressant, la Logitech MX Master est disponible pour seulement 37,99 euros sur Amazon au lieu de 89,99 euros.

La Logitech MX Master en bref

L’une des meilleures souris de l’histoire de la souris

3 profils de configuration disponibles

8 boutons configurables

Capteur haute précision

Retrouvez la Logitech MX Master à 37,99 euros sur Amazon

La Logitech MX Master en détail

La Mx Master est un peu la star de souris, ou l’ancienne star, puisque des versions plus récentes sont désormais disponibles. Malgré les années, elle reste l’une des meilleures souris bureautique du marché. On l’utilise d’ailleurs encore aujourd’hui dans les locaux de FrAndroid.

Elle possède deux moyens de se connecter sans-fil à un appareil : Bluetooth ou avec via un dongle USB. Dans les deux cas, la latence est presque imperceptible. L’ergonomie est particulièrement travaillée, elle épouse bien la paume de la main et offre même un repose pouce. La glisse est agréable sur toutes les surface ou presque, et l’utiliser sur un tapis de souris est donc a fortiori un vrai bonheur.

Avec 8 boutons configurables, vous avez beaucoup de possibilités de personnalisation. Côté pouce, on a une seconde molette qui permet de défiler horizontalement sur une page… ce qui veut également dire qu’elle n’est pas malheureusement pas ambidextre. Enfin, avec le capteur Darkfield de Logitech, la précision de navigation est presque parfaite sur de nombreuses surfaces.

