À saisir d’urgence ! La batterie externe de Samsung avec une capacité de 10 000 mAh s’affiche à tout petit prix pour le Black Friday : seulement 14,99 euros via ODR. De plus, elle offre la possibilité d’utiliser la charge sans fil à induction, à condition que votre smartphone (ou autre) soit compatible.

Oui, il existe des batteries externes avec une plus forte capacité que 10 000 mAh, mais celle de Samsung a la particularité de proposer la charge sans fil. Elle devient alors compatible avec la majorité des appareils électroniques (smartphones, montres connectées, écouteurs true wireless, etc.) certifiés Qi. Le Black Friday permet aujourd’hui de se débarrasser des fils pour un tout petit prix.

La batterie de Samsung en bref

Un design en aluminium élégant

L’entrée USB C et la sortie USB A

Sa compatibilité avec la charge sans fil

En prenant en compte l’ODR (offre différée de remboursement) de 20 euros valable jusqu’au 31 décembre 2019, la batterie externe sans fil de Samsung avec une capacité de 10 000 mAh revient aujourd’hui à 15 euros sur fnac.com, au lieu de 60 euros habituellement.

La batterie de Samsung en détail

La batterie externe EB-U1200CS de Samsung possède un design élégant avec un revêtement en aluminium du plus bel effet. On peut d’ailleurs y voir un certain côté premium. Ses petites dimensions (de la taille d’un smartphone de plus de 6 pouces) en font surtout un bon allié pour la transporter partout, elle passera inaperçue dans un sac et peut même se faufiler dans une poche de pantalon.

Sa capacité de 10 000 mAh permet de recharger environ deux fois votre smartphone, ce qui est déjà confortable pour la durée d’un week-end par exemple. Elle offre surtout la possibilité de recharger en mode sans fil tous vos appareils certifiés Qi (smartphones, montres connectées, écouteurs true wireless, etc.). Pour les possesseurs d’un smartphone de la gamme Samsung Galaxy S10 ou ultérieur, la charge sans fil sera légèrement plus efficace puisqu’il sont compatibles « Fast Charge », un format propriétaire de Samsung.

Elle est également équipée d’un port USB qui offre la possibilité de recharger un second périphérique tout en utilisant la charge sans-fil. Pour recharger la batterie, il suffira de la raccorder à son chargeur habituel via son port USB C.

