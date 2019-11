Toujours à la conquête du poignet des sportifs depuis la sortie du nouveau modèle, la Samsung Galaxy Watch Active première du nom trouvera sans aucun doute de nouveaux adeptes en baissant son pendant le Black Friday. Au lieu de 249 euros, elle est aujourd’hui disponible à 179 euros sur Amazon en trois coloris différents : argent, vert et rose.

Avec sa gamme Galaxy Watch Active, le constructeur coréen compte bien conquérir le poignet des sportifs. La Samsung Galaxy Watch Active 2 est d’ores et déjà disponible, mais celle-ci ne bénéficie malheureusement pas d’une réduction pour le Black Friday. De plus, le premier modèle est toujours aussi efficace, notamment avec un suivi de santé et d’activité particulièrement poussée.

La Samsung Galaxy Watch Active en bref

Une montre pensée pour les sportifs (étanche jusqu’à 50 mètres)

Une puce NFC (compatible Google Pay)

Une bonne autonomie, mais surtout compatible charge sans-fil

Le stockage interne de 4 Go pour écouter de la musique sans smartphone

Au lieu de 249 euros à son lancement, la montre connectée Samsung Galaxy Watch Active est aujourd’hui proposé à 179 euros sur Amazon, soit une réduction de 70 euros sur son prix d’origine. La montre connectée est disponible en trois coloris : argent, vert et rose.

La Samsung Galaxy Watch Active en détail

Pour séduire les sportifs la Galaxy Watch Active commence par embarquer les fonctionnalités classiques d’un tracker d’activités, comme le nombre de pas effectués ou encore le nombre de calories brûlées, mais elle va évidemment bien au-delà. Cette montre connectée promet de vous accompagner dans 6 activités sportives reconnues automatiquement. C’est notamment le cas de la marche, de la course à pied, du vélo ou de la natation (car étanche jusqu’à 50 mètres). Elle propose même un coach virtuel qui ne manquera pas de vous encourager pendant et après votre exercice.

Elle intègre par ailleurs toute la flopée de capteurs nécessaires au bon fonctionnement du suivi d’activité (gyroscope, accéléromètre, baromètre, cardiofréquencemètre, etc.), où toutes les statistiques détaillées sont consultables via l’application Samsung Health (disponible sur iOS et Android).

Samsung Health est l'application santé du fabricant de smartphones coréen, compatible avec tous les téléphones, elle vous permet de suivre...

Défiez vos amis pour vous motiver mutuellement

Utilisez votre montre ou votre bracelet Samsung pour obtenir plus de données

Outre l’aspect sportif, il faut bien avouer que la Samsung Galaxy Watch Active est une montre connectée complète. Elle est indépendante du smartphone, s’utilise facilement depuis son écran OLED circulaire de 1,1 pouce, offre un espace de stockage de 4 Go pour écouter facilement de la musique via un casque ou des écouteurs sans fil et propose également Samsung Pay via sa puce NFC intégrée. Que demander de plus ? Une autonomie confortable, pardi. Sa batterie de 230 mAh lui prodigue une endurance étalée sur deux jours avec la possibilité de recharger en mode sans fil.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Samsung Galaxy Watch Active.

