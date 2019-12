Cdiscount étoffe ses promotions pour le Cyber Monday, si vous avez craqué durant le Black Friday pour un smartphone intégrant la charge sans-fil, il est temps s’offrir le chargeur. Le chargeur à induction Samsung est à moitié prix, passant de 38 à 19 euros.

iPhone 8 et plus, Google Pixel 3 et plus, Samsung Galaxy S et Note, etc. Tous ces smartphones sont compatibles avec la recharge sans fil par induction, mais très peu en vendent dans leur boite. Pour ce Cyber Monday, le chargeur sans-fil Samsung est à 19,99 euros au lieu de 38,56 une occasion à ne pas laisser filer.

Le chargeur sans fil Samsung en bref

Un design épuré et discret

Support de la charge rapide 5W

LED d’indication de charge

Le chargeur sans fil à induction Samsung est disponible chez Cdiscount à 19,99 euros au lieu de 38,56 euros en couleur noire.

Le chargeur sans fil Samsung en détail

Vous avez un iPhone 8 ou plus, un Google Pixel 3 ou plus, un Samsung Galaxy S ou Note, etc. Tous ces smartphones sont compatibles avec la recharge sans-fil par induction avec la norme Qi, ça tombe bien, le chargeur rapide à induction Samsung est à moitié prix !

Avec son design épuré, il peut facilement se poser sur un meuble sans faire « encombrant » ou « hors-sujet ». Mais le plus important sont ses performances. Il permet de charger un smartphone jusqu’à 5W sans fil, soit plus rapidement que certains chargeurs fournis.

Si un smartphone est posé dessus, une LED bleue va s’allumer autour du chargeur pour signifier la charge, elle deviendra verte lorsque votre la batterie est pleine. Pour un smartphone avec une batterie d’un peu plus de 3 000 mAh par exemple, une charge complète (de 0 à 100 %) devrait durer environ 3 h 30.

