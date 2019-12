Les téléviseurs OLED restent chers, mais à l’occasion d’événements comme le Cyber Monday il est possible d’adoucir un peu la facture. Cdiscount propose le OLED LG 55E8 à 1199 euros au lieu de 1999 euros lors de son lancement.

Sorti l’année passée, ce téléviseur allie le savoir-faire de LG en matière d’écran OLED avec un design aérien. Et même s’il s’agit d’un modèle de la génération précédente, il n’en demeure pas moins extrêmement intéressant, surtout avec une telle ristourne. Lancé à 1999 euros, et vendu aux alentours de 1400 euros de nos jours, ce LG 55E8 bénéficie actuellement d’une belle réduction qui le place dans la même gamme de prix que son modèle inférieur, le LG 55B8.

Le téléviseur 4K LG 55E8 en bref

Ecran OLED 4K compatible HDR 10 Pro

Pied en verre pour un design élégant

Téléviseur intelligent grâce à la technologie AI ThinQ

Pour fêter le Cyber Monday, Cdiscount propose un rabais d’environ 800 euros sur le téléviseur LG 55E8 qui passe à 1199 euros au lieu de 1990 euros.

Le téléviseur 4K LG 55E8 en détail

On ne va pas y aller par quatre chemins, l’offre proposée par Cdiscount sur ce téléviseur est extrêmement intéressante. Avec un prix raboté de 800 euros (par rapport au prix de lancement) le ramenant ce LG 55E8 à 1199 euros, il s’agit de l’une des meilleures affaires de ce Cyber Monday. Pour ce prix, vous pourrez acquérir un téléviseur qui en a dans le ventre. Équipé d’une dalle OLED de 55 pouces 4K (donc avec une définition de 3840 x 2160), cet écran bénéficie d’un design tout en légèreté, souligné par un pied en verre qui donne l’impression que l’image est suspendue.

Au-delà de toutes considérations esthétiques, ce téléviseur bénéficie surtout du plein support du processeur Alpha9 au traitement de l’image. Couplé à sa dalle OLED, cela vous permettra d’obtenir une qualité d’image irréprochable, fluide et des couleurs éclatantes et surtout des noir absolus. Il est en outre compatible avec la norme HDR 10 (Pro), et bénéficie de la technologie Perfect Black pour des noirs profonds et sans artefacts. Côté son, il est compatible Dolby Atmos et Dolby Vision pour pouvoir regarder les films « comme au cinéma » (ou presque).

