Avec 1 000 € de moins, ce TV 4K Oled 55″ de chez Sony devient enfin plus abordable grâce à ce pré-Black Friday

Le XR XR55A80L est un téléviseur Oled de chez Sony, qui devient enfin plus accessible grâce aux offres avant-premières du Black Friday. Lancé à sa sortie à 2 499 euros, il revient aujourd’hui à 1 490 euros chez Boulanger.

Les téléviseurs Oled de chez Sony sont fortement appréciés pour leur excellente qualité d’affichage. La référence XR-55A80L représente l’entrée de gamme, et pourtant son prix de départ ne le montre pas du tout… 2 499 euros, c’est son prix de lancement, oui, c’est le prix de l’entrée de gamme chez la firme japonaise. Heureusement, avec l’approche du Black Friday, ce TV se négocie à un prix plus doux et coûte 1 000 euros de moins. Ò

Quels sont les points forts du Sony XR-55A80L ?

Une dalle Oled evo de 55 pouces

Compatible 4K, HLG, HDR10 et Dolby Vision, Atmos et DTS

Des entrées HDMI 2.1

Et Google TV de la partie

Vendue au départ à 2 499 euros, puis réduit à 1 999 euros, le téléviseur Sony XR-55A80L est en ce moment remisé à 1 490 euros sur le site Boulanger.

La version 65 pouces est également en promotion et passe de 2 999 euros à 1 990 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Sony XR-55A80L. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un excellent traitement d’image, mais une faible luminosité

Le Sony XR-55A80L propose un design sobre avec de fines bordures pour une plus grande immersion et s’intégrera parfaitement dans votre salon avec un support composé de deux pieds relativement discrets. Sa dalle Oled de 55 pouces des contrastes détaillés, des noirs infinis et des couleurs riches, ce qui sera tout à fait idéal pour profiter de vos programmes. Il s’agit d’une dalle fournie par LG, dite dalle OLED Evo, mais qui ne profite pas de la même luminosité que les TV LG. Dommage.

L’écran affiche également une définition 4K, et propose des compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, comme les modes HLG, HDR10 et Dolby Vision. Il fait malheureusement l’impasse sur le format HDR10+… Sur la partie audio, il est compatible Dolby Atmos et DTS.

Un TV au service des joueurs et des joueuses

Et pour ne rien gâcher, ce téléviseur dispose de deux entrées HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde. Pratique pour profiter pleinement des consoles PS5 et Xbox Series X. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) seront aussi de la partie.

Pour finir, côté OS, le Sony XR-55A80L intègre l’excellent système d’exploitation Google TV, qui offre une expérience utilisateur personnalisée. Vous aurez accès à des suggestions basées sur les contenus déjà visionnés, ainsi que sur les plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonnés. Les applications phares du Play Store seront évidemment au rendez-vous, de même que Google Assistant et la fonction Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Pour en découvrir davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur le Sony XR-55A80L.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED.

