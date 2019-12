L’écran pour PC AOC incurvé de 24 pouces et 144 Hz est en promotion chez Cdiscount pour le Cyber Monday. Avec un prix de base de 249 euros, il est listé à 169 euros aujourd’hui, une offre à ne pas manquer.

Si vous souhaitez changer votre écran de PC pour quelque chose de plus performant mais à petit prix, voici l’offre à saisir. L’écran incurvé 24 pouces d’AOC 144 Hz voit son prix baisser de 80 euros pour le Cyber Monday. Au lieu d’être listé à 249,99 euros, Cdiscount le propose à 169,90 euros, un rabais plus qu’intéressant.

L’écran 24 pouces AOC en bref

Pied ajustable

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Compatible avec la technologie AMD FreeSync

Écran incurvé d’une résolution Full HD

L’écran 24 pouces AOC en détail

Il y a un débat pour savoir si un écran incurvé pour son PC apporte un véritable avantage, mais on dira que c’est assez joli en tout état de cause. Il paraît également qu’une dalle incurvée permet de garder l’écran plus facilement dans le champ de vision et cela offre donc un meilleur confort de visibilité, nous vous laisserons juger.

Cet écran AOC (non, pas comme le fromage ou le vin) permet de rendre assez accessible la technologie pour une somme « abordable ». La dalle intégrée est une LCD-TFT avec une définition 1920 x 1080 pixels et donc d’un format 16:9. Son taux de rafraîchissement de 144 Hz permet d’avoir un affichage fluide pour jouer. Car cet écran est clairement destiné au gaming par ses caractéristiques, mais il sera tout aussi adapté à une utilisation différente comme pour du montage vidéo ou photo.

Enfin, il possède deux ports HDMI et un DisplayPort pour brancher jusqu’à 3 périphériques simultanément, il ne possède cependant pas de haut-parleurs ce qui signifie qu’il faudra s’équiper d’un système sonore annexe.

