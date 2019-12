Pour 24,95 €/mois, les moins de 26 ans ont accès à Canal+, CINE SERIES et Netflix

Vous avez moins de 26 ans et vous êtes un fan de films et séries en tout genre ? Nous avons l’abonnement qu’il vous faut : CANAL+ et le pack CINE SERIES avec Netflix inclus (deux écrans) est disponible 24,95 euros par mois, au lieu de 39,95. L’offre est sans engagement et sans condition de durée.

En 2019, il faut dire que les jeunes cumulent de nombreux abonnements pour le streaming. Le fait, donc, de réunir plusieurs formules en une est forcément une bonne idée pour faire des économies, et ça Canal + l’a bien compris en intégrant tout récemment la plateforme Netflix à son service.

Le pack Canal+, CINE SERIES et Netflix en quelques mots

Canal+ et bien plus (replay)

Le pack CINE SERIES pour les chaînes OCS et Disney

L’abonnement Netflix inclus pour 2 écrans en définition HD

Le tout via une offre sans engagement et sans condition de durée

L’offre ultime pour les fans de cinéma et de séries est aujourd’hui disponible à 24,95 euros par mois pour les moins de 26 ans. Pour les autres, l’abonnement est disponible à 34,95 euros par mois.

À coup sûr, l’abonnement au pack Canal+, CINE SERIES et Netflix vous fera passer de nombreuses heures dans le canapé (ou dans le lit). Tout d’abord, Canal+ c’est la diffusion de plus de 300 films inédits par an. De nombreux longs métrages se retrouvent sur les différentes chaînes — notamment Canal+ Cinema — peu de temps après leur projection en salle. On trouve aujourd’hui des films comme Nicky Larson et le Parfum de Cupidon alors qu’il est sorti l’année dernière seulement. Ce n’est pas tout, les créations originales Canal+, les grandes séries internationales et du sport sont également de la partie. La Ligue 1 va d’ailleurs faire son grand retour sur a chaîne cryptée.

Ensuite vient CINE SERIES, un pack qui regroupe de nombreuses chaînes, en passant par les Cine+ (Frission, Famiz, Club, etc.), mais aussi celles d’OCS et de Disney Cinema. Vous pourrez alors regarder les films/séries HBO en exclusivité, 24 heures après les États-Unis, ainsi que de visionner les films Disney en avant-première, que ce soit les grands classiques que les films d’animation type Pixar, par exemple.

Netflix ne se présente plus, mais nous allons tout de même faire une piqûre de rappel. La célèbre plateforme de streaming donne un accès en illimité à toute sa vidéothèque. On y trouve de tout, aussi bien du vieux que du neuf. Toutefois, Netflix est surtout connu pour ses contenus « Original » qui ont fait beaucoup de bruit ces dernières années, pour ne citer que Stranger Things et Casa de Papel.

Pour finir, vous pourrez enfin apprécier l’intégralité de ses contenus depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur, avec même la possibilité de diffuser sur un autre écran grâce à Airplay et Chromecast.