L’Amazon Fire TV Stick (4K) avec télécommande Alexa est bradé juste après les soldes

Alors que les soldes d’hiver sont terminées en France, Amazon lance aujourd’hui une vague de promotions sur ses produits les plus populaires, dont fait partie la nouvelle version du Fire TV Stick avec la télécommande vocale qui intègre Alexa. La version classique passe à 24,99 euros (au lieu de 39,99) et la version 4K à 44,99 euros (au lieu de 59,99). Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Ce n’est pas parce que les soldes sont finies qu’il n’y a plus de bons plans à partager. Aujourd’hui, Amazon brade sa nouvelle version du Fire TV Stick, aussi bien le modèle en Full HD que celui en 4K, avec jusqu’à presque 40 % de remise immédiate. De nombreux autres produits sont également en promotion, en passant par l’enceinte Echo Dot jusqu’à la liseuse Kindle Paperwhite.

En bref

La meilleure alternative aux Chromecasts

Du Full HD (ou de la 4K) à 60 images par seconde

La nouvelle télécommande avec l’assistant virtuel Alexa

Tous les services Amazon disponibles, mais aussi les autres

Le Fire TV Stick avec la nouvelle télécommande Alexa est aujourd’hui disponible à 24,99 euros sur Amazon, contre 39,99 euros habituellement. Le modèle supportant la 4K est également en promotion à 44,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Pour en savoir plus 👇

D’apparence, le Fire TV Stick se rapproche plus d’un Chromecast qu’un boîtier multimédia. En effet, il est tout aussi compact et discret que la solution de Google puisqu’il suffit de brancher la clé HDMI derrière le téléviseur. À l’usage en revanche, on retrouve plus de similarités avec Android TV grâce à son OS intégré (et sa télécommande).

Pas question de diffuser du contenu depuis un autre appareil, son système d’exploitation baptisé Fire OS offre la possibilité de se balader dans les menus, d’ouvrir l’Amazon App Store pour télécharger diverses applications (Molotov, Spotify, Netflix, Twitch et bien d’autres), mais aussi d’accéder facilement aux services maison, tels Prime Video ou Amazon Music, par exemple. La nouvelle télécommande embarque d’ailleurs l’assistant Alexa pour afficher tout le contenu que vous voulez, rien qu’en utilisant votre voix.

Le premier modèle est limité à un affichage en Full HD jusqu’à 60 images par seconde, ce qui est déjà très satisfaisant. Cependant, nous vous recommandons d’opter pour la version 4K si vous avez un téléviseur compatible, d’autant plus qu’il supporte également les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Stick 4K d’Amazon.

Découvrez notre guide d’achat

Si vous souhaitez découvrir divers produits compatibles avec Google Assistant, Amazon Alexa ou Siri, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs appareils connectés.