Le Google WiFi est bradé depuis l’arrivée du nouveau Nest Wifi

Le Google WiFi est un objet très pratique pour améliorer et étendre la couverture Wi-Fi de votre maison. On le trouve aujourd’hui à prix très réduit depuis que son remplaçant est disponible sur le marché : Darty le propose en ce moment à 79 euros seulement, contre 139 euros habituellement.

Vous rencontrez souvent des problèmes avec votre réseau Wi-Fi ? Si vous ne captez pas partout chez vous, ou si le débit est instable, vous aurez besoin d’un routeur/répéteur digne de ce nom pour améliorer tout ça. L’un des meilleurs n’est autre que le Google WiFi, d’autant plus qu’il est bien plus abordable aujourd’hui que le nouveau Nest WiFi grâce à cette promotion.

En bref

Une solution WiFi simple et efficace

Une couverture d’environ 80 m² par routeur

Une application complète avec contrôle parental

Un débit jusqu’à 1 Gbit/s si vous avez la fibre à la maison

Le Google WiFi est aujourd’hui disponible à 79 euros sur Darty, contre 139 euros habituellement. Cela représente une une économie de 60 euros sur son prix d’origine.

Pour en savoir plus

Le Google WiFi est un petit boîtier discret et élégant qui permet d’améliorer la couverture et les performances de votre Wi-Fi. Une fois relié à votre box internet, le réseau Wi-Fi se diffuse de manière plus étendue qu’un routeur classique, estimé à environ 80 m², pour que, dans la logique, tout le monde puisse capter le signal depuis n’importe quelle pièce de votre habitation. Il prend en charge toutes les autres normes réseau (sauf le Wi-Fi 6) et pourra ainsi retransmettre la quasi-totalité de votre débit Internet, même si vous êtes en fibre à 1 Gb/s.

Google Wifi Télécharger gratuitement

Simple à installer depuis l’application dédiée (disponible sur iOS et Android), le Google Wifi est aussi facile à utiliser au quotidien. Une fois vos différents appareils identifiés (smartphones, tablettes, pc, etc.), vous pourrez optimiser le fonctionnement de votre routeur, notamment en effectuant des tests de débit depuis un endroit de votre maison/appartement pour modifier l’emplacement du Google WiFi et, de ce fait, améliorer la couverture.

Vous pourrez également mettre en place un contrôle parental afin de limiter l’accès à Internet à un appareil spécifique et à partir d’une heure précise, une fonctionnalité idéale pour éviter que votre enfant veille jusqu’à très tard sur les réseaux sociaux, par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Google WiFi.

Découvrez notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres solutions, nous vous invitons à consulter notre guide ultime pour bien capter Internet chez vous.