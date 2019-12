Après le Google Wifi, la firme de Mountain View renouvelle sa gamme avec Nest Wifi. Deux produits distincts sont dorénavant disponibles : le routeur et le point d’accès. Vous souhaitez les obtenir ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

C’était lors de l’annonce des Pixel 4 et 4 XL que nous avons découvert Nest Wifi, la nouvelle solution de routeur sans fil « mesh » qui remplace donc le Google Wifi. Cependant, il y a un gros changement cette année : il y a deux modèles, un des modèles (le point d’accès) est également une enceinte connectée Google Home avec l’assistant Google Assistant.

Le routeur Nest Wifi à 159 €

Le nouveau routeur Nest Wifi est évidemment plus puissant que l’ancien modèle, le Google Wifi. Il n’intègre malheureusement pas la nouvelle norme Wi-Fi 6, mais du Wi-Fi 5. La firme de Mountain View a toutefois amélioré sa solution avec 25 % de couverture supplémentaire (120 m² environ) et un débit allant jusqu’à 2,2 Gbit/s. À lui seul, il peut connecter ensemble plus de 100 appareils, tout en supportant de nombreux flux vidéo 4K en simultané. Il intègre également deux ports Ethernet Gigabit. Notez d’ailleurs qu’une fonctionnalité dédiée à Google Stadia sera disponible pour améliorer le confort de jeu.

Où acheter ?

Dès aujourd’hui, le routeur Nest Wifi est disponible à 159 euros sur Darty et bientôt fnac.com mais le produit n’est pas encore référencé chez dernier à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Retrouvez le routeur Nest Wifi à 159 € sur Darty

Le point d’accès Nest Wifi à 139 €

Le point d’accès est là pour étendre la couverture Wi-Fi du routeur Nest Wifi, à raison de 90 m² par point d’accès. On regrette néanmoins qu’il n’intègre pas de ports Ethernet comme c’est le cas sur le routeur, ce qui aurait été fort pratique pour relier un PC fixe dans une autre pièce par exemple. Le point d’accès a en revanche la particularité de proposer des haut-parleurs et des microphones pour faire également office de Google Home. En plus de proposer toutes les fonctionnalités liées à Google Assistant, vous pourrez également lui demander votre vitesse de connexion actuelle ou encore activer et désactiver la connexion d’un appareil précis (contrôle parental).

Où acheter ?

En ce qui concerne le point d’accès Nest Wifi, il est disponible à 139 euros sur Darty, et bientôt sur fnac.com, mais le produit n’est pas encore référencé chez dernier à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Retrouvez le routeur Nest Wifi à 139 € sur Darty

Le pack routeur + point d’accès Nest Wifi à 259 €

Au lieu de 298 euros séparément, vous pouvez obtenir le routeur et le point d’accès Nest Wifi pour la somme de 259 euros. Les appareils Nest Wifi utilisent la technologie de maillage réseau pour fonctionner en synergie afin d’offrir une connexion stable, avec une couverture Wi-Fi estimée à 210 m² environ et un support de 200 appareils en simultané.

Retrouvez le pack Nest Wifi à 259 € sur Darty