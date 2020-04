Grosse promotion pour la jolie montre connectée Huawei Watch GT Elegant

Le modèle Elegant de l'incontournable Huawei Watch GT profite aujourd'hui d'une forte promotion. On la trouve à seulement 99 euros sur Rue du Commerce grâce au code promo HUA30.

La Huawei Watch GT est une montre connectée qui se décline en plusieurs modèles : Classic, Active et Elegant. Les deux premiers partagent des caractéristiques identiques, mais pas avec le troisième. Ce dernier propose tout d’abord un format plus compact, mais aussi un design beaucoup plus classe.

En bref

Le design classieux

L’écran AMOLED de qualité

L’autonomie d’une semaine environ

Les nombreuses fonctionnalités sous Lite OS

Au lieu de 199 euros à son lancement, la Huawei Watch GT Elegant passe aujourd’hui à seulement 99 euros sur Rue du Commerce grâce au code promo HUA30, soit moitié prix.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, la Huawei Watch GT Elegant se distingue par un design bien plus chic que les autres membres de la gamme, notamment avec son boitier (42 mm) noir brillant qui n’accueille aucun chiffre sur sa couronne. Il propose également un format plus compact grâce à son écran de 1,2 pouce (contre 1,39 pouce pour les modèles Classic et Active).

Pour le reste, on retrouve à peu de choses près les mêmes caractéristiques. De nombreux capteurs sont présents pour traquer l’activité, en passant par un GPS, un capteur de fréquence cardiaque optique, un gyroscope ou encore un magnétomètre. Vous pourrez alors suivre quotidiennement le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées, ou encore le temps de sommeil directement sur l’écran.

Pour des analyses plus poussées, il faut toutefois passer par l’application Huawei Health (disponible sur iOS et Android). Il est également possible de synchroniser vos données avec d’autres applications de suivi sportif comme Google Fit, MyFitnessPal ou UP de Jawbone. Elle est par ailleurs étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

La montre connectée du constructeur chinois possède en revanche une autonomie un peu plus faible que les modèles Classic et Active. Avec une batterie de 300 mAh (au lieu de 470), son endurance est estimée à une semaine environ, contre deux pour les autres. On se réconforte en revanche avec sa charge rapide qui permet de recharger entièrement la montre connectée en un peu plus d’une heure seulement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Huawei Watch GT Elegant.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Huawei Watch GT Elegant.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2020.