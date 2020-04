Nest Mini, Nest Wifi, Pixel 3a… et d’autres produits Google à prix réduit

Les produits Google sont rarement en promotion, et encore moins les récents. On trouve pourtant aujourd'hui les nouveaux Nest Wifi et Nest Mini avec des remises allant jusqu'à 33 %. Les Google Home Max et Home Mini sont également vendus au rabais, tout comme le Pixel 3a.

Vous l’avez sûrement remarqué, les promotions sont très nombreuses depuis quelques jours… Nous avons même dédié un article au meilleures offres en direct tellement il y en a.

Google n’y échappe évidemment pas et ses meilleurs produits sont actuellement en promotion sur fnac.com. Voici les offres en un clin d’œil :

C’est une occasion à ne pas louper pour obtenir à prix réduit les produits incontournables de la firme de Mountain View. Plus de détails ci-dessous.

Google Home Mini et Nest Mini

Le Nest Mini est le remplaçant du Home Mini. Il s’agit d’une enceinte connectée de petite taille qui intègre l’assistant de Google pour répondre à toutes vos questions et contrôler vos objets connectés à la voix, comme son prédécesseur donc. La seule différence vient d’une légère amélioration du son et de l’apparition de 2 LED supplémentaires sur les côtés pour situer visuellement la zone tactile dédiée au volume.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Google Home Mini et du Google Nest Mini dans nos colonnes.

En bref

Son design discret et mignon en forme de galet

Sa compatibilité avec de nombreux objets connectés

Ses nombreuses fonctionnalités liées à Google Assistant

Fnac propose aujourd’hui le récent Google Nest Mini à seulement 39 euros au lieu de 59 habituellement. Le Google Home Mini coûte quant à lui 10 euros de moins.

Google Nest Wifi

Le Nest Wifi est tout simplement la nouvelle solution de Google pour améliorer la qualité et la couverture de votre réseau Wi-Fi. Ce nouveau modèle est évidemment plus performant que l’ancien en permettant de connecter plus de 100 appareils sur une surface couvrant près de 120 m², avec un débit allant jusqu’à 2,2 Gbit/s. Il n’intègre malheureusement pas la nouvelle norme Wi-Fi 6, mais du Wi-Fi 5.

Voici notre test complet du Google Nest Wifi pour en savoir encore plus.

En bref

Une solution WiFi simple et efficace

Avec un débit augmenté jusqu’à 2,2 Gbits/s

Et une couverture de 40 m² de plus que l’ancien modèle

Le routeur Google Nest Wifi est aujourd’hui disponible à 139 euros sur fnac.com, contre 159 habituellement. Il y a également un pack routeur + point d’accès (qui intègre également les fonctionnalités d’une enceinte connectée avec Google Assistant) remisé à 229 euros au lieu de 259.

Google Home Max

Le Home Max est la version massive de l’enceinte connectée de Google. Toutes les fonctionnalités liées à l’assistant vocal sont là, mais l’expérience sonore est bien plus poussée sur ce modèle. La puissance sonore est tout simplement estimée 20 fois plus puissante que le Google Home. Le constructeur n’a cependant pas précisé de chiffres pour la différence avec le Home Mini…

Il a par ailleurs la particularité de proposer une entrée jack 3,5 mm pour connecter une source audio qui n’est pas compatible Bluetooth, par exemple. Un port USB-C est même de la partie.

Plus d’informations avec notre test complet du Google Home Max.

En bref

Google Assistant toujours présent

Une expérience sonore sans saturation

Un son estimé 20 fois plus puissant que le Google Home

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Google Home Max est depuis disponible à 299 euros en temps normal. Fnac propose quant à lui 100 euros de remise supplémentaire pour l’obtenir à seulement 199 euros.

Google Pixel 3a

Le smartphone Google Pixel 3a est tout simplement le meilleur photophone de sa catégorie, et encore plus avec une belle promotion. Son mono capteur de 12,2 mégapixels couplé à la technologie Dual Pixel est capable de prendre des photos d’une qualité extrêmement rare sur cette tranche de prix, même dans la nuit complète. Il n’est ensuite pas le plus puissant ni le plus autonome, mais le tout est plus ou moins équilibré pour fournir une expérience utilisateur confortable au quotidien, d’autant plus avec Android pur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Google Pixel 3a dans nos colonnes.

En bref

Le format compact

L’écran OLED sans encoche ni bulle

L’appareil photo est exceptionnel pour ce prix

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Google Pixel 3a est aujourd’hui disponible à seulement 299 euros sur fnac.com, ce qui représente une économie de 100 euros sur son prix d’origine.

