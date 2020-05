Changez votre setup avec l’écran PC 27 pouces 165 Hz MSI à 250 euros

Si vous souhaitez jouer dans les meilleures conditions possibles, l'écran gaming 27 pouces MSI Optix G27C4 peut vous intéresser. Il intègre une dalle Full HD avec un taux de rafraichissement de 165 Hz. La Fnac propose 100 euros de réduction, passant son prix de 349 à 249 euros.

Le confinement vous a fait comprendre qu’il était temps de réactualiser votre setup gaming ? Pourquoi ne pas commencer par changer d’écran ? Le moniteur incurvé MSI Optix G27C4 de 27 pouces offre une dalle VA d’une définition FullHD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz pourrait bien être ce qu’il vous faut. En plus, la Fnac le propose au prix de 249,99 euros au lieu de 349,99 habituellement.

En bref

Une dalle VA incurvée pour un très bon contraste

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Plusieurs ports vidéo pour y brancher jusqu’à 3 appareils

L’écran gaming MSI Optix G27C4 est disponible à la Fnac au prix de 249,99 euros au lieu de 349.

Avec une taille de 27 pouces, on fait face à un grand écran quand on parle de moniteurs gaming. Ses bords minimisés au maximum et sa courbure permettent tout de même de garder une bonne visibilité si on est assez près de celui puisqu’il enveloppe le champ de vision.

Cette dalle utilise la technologie VA qui lui permet d’afficher des noirs très profonds parfaits pour un film ou un jeu assez sombre grâce à son fort taux de contraste. Couplé à une définition Full HD, on a là une belle combinaison pour toutes sortes d’utilisation que ce soit le visionnage de films, la navigation sur internet et surtout le jeu.

Pour améliorer encore plus l’expérience de jeu, le taux de rafraîchissement est réglé à 165 Hz pour offrir une excellente fluidité et le temps de réponse d’une seule milliseconde vient encore optimiser cela. En plus, l’écran est compatible avec la technologie AMD FreeSync pour éviter certains déchirements dans l’image sur les PC équipés d’une carte graphique AMD Radeon.

Enfin, cet écran n’est pas uniquement destiné à être branché à un unique ordinateur. Avec 2 ports HDMI et un DisplayPort, on peut brancher 3 appareils comme une console supplémentaire et une box TV pour en faire l’écran d’une installation multimédia. Faites attention à ne pas oublier un système sonore annexe, ce moniteur n’intégrant pas de haut-parleurs.

