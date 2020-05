800 euros pour cePC portable gamer avec Ryzen 7 et GPU Nvidia

Les beaux jours arrivent mais ce n'est pas pour autant que l'on va mettre de côté nos sessions gaming ! Si votre PC actuel commence à tirer un peu la langue sur certains jeux, cette offre devrait vous intéresser. Le ASUS TUF505DT-BQ121T, avec son processeur Ryzen 7 3750H, son GPU NVIDIA GeForce 1650 et ses 512 Go de SSD est à seulement 800 euros chez Boulanger.

ASUS tente avec sa gamme TUF Gaming de proposer des PC portables de jeu à un prix accessible sans pour autant sacrifier la fiche technique. On en a un nouvel exemple avec son TUF505DT-BQ121T qui, pour 800 euros au lieu de 950, offres des prestations intéressantes Vous pouvez vous y intéresser de près si vous souhaitez changer de laptop.

En bref

Un Processeur AMD Ryzen 7 3750H

16 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD

Une carte graphique NVIDIA GeForce 1650

Le PC Portable gaming ASUS TUF505DT-BQ121T est disponible chez Boulanger pour 799 euros au lieu de 949 euros !

En savoir plus 👇

Le plus important sur un PC de jeu, c’est le combo CPU, GPU. Pour ce modèle, on a une configuration qu’on peut qualifier de milieu de gamme avec un CPU AMD Ryzen 7 3750H accompagné par un GPU NIVIDA GeForce 1650.

Les deux vous permettront d’avoir d’excellentes performances sur la plupart des jeux AAA, mais avec des concession graphiques, et de faire tourner les logiciels de traitement photo ou vidéo sans problèmes. Attention cependant à l’autonomie qui, comme tout laptop gaming, reste très capricieuse à cause des besoins en énergie assez important des composants.

L’écran de 15,6 pouces possède une dalle IPS d’une définition Full HD avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’IPS permet d’obtenir de meilleurs angles de vision et son revêtement mat lui permettra de minimiser les reflets et donc de pouvoir jouer sans trop de problèmes à l’extérieur ! Les bordures assez fines sont aussi une très bonne addition pour le côté design.

Son clavier rétroéclairé est clairement pensé pour les joueurs avec les touches ZQSD translucides pour les démarquer des autres, une touche espace qui s’agrandit au niveau du pouce gauche et on a même un pavé numérique.

En prime, l’ordinateur est configuré de base avec 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage interne via SSD. Là où la plupart des PC de cette gamme de prix se contentent de 8 Go de mémoire vive, il est agréable de voir que l’on n’aura donc pas forcément à upgrader nous-mêmes ce composant en achetant une barrette supplémentaire aux côtés du PC (même si c’est totalement possible pour ceux voulant monter à 32 Go).

