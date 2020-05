La VR est enfin abordable avec le pack PSVR + 5 jeux pendant les French Days

La réalité virtuelle reste une technologie qui semble peu abordable quand on s'éloigne des casques dédiés aux smartphones, mais avec le PSVR, PlayStation a proposé une alternative à l'Oculus Rift et HTC Vive qui vaut le coup ! Avec 100 euros de réduction sur le méga pack contenant le casque et 5 jeux chez Boulanger, c'est le moment de craquer.

Les casques de réalité virtuelle, hors ceux dédiés aux smartphones, restent des produits onéreux. Comme toute technologie, le temps fait son travail et elle devient de plus en plus abordable. Le casque PlayStation VR en est le parfait exemple puisque pour les French Days, son mega pack comprenant le casque, la caméra et les jeux VR Worlds, Skyrim, Everybody’s Golf VR, Resident Evil 7 et Astro Bot est à 229,99 euros au lieu de 329,99 !

En bref

Un casque VR pour console de salon

Son catalogue de jeu grandissant

Sa simplicité d’utilisation

Disponible habituellement à 330 euros, le MégaPack PSVR MK4 est disponible pour seulement 229,99 euros chez Boulanger durant les French Days !

Quand on compare à l’Oculus Rift et au HTC Vive, le PlayStation VR est le casque le moins cher et de loin. Il est également le seul casque VR compatible avec les consoles de salon (si on exclut le casque en carton de la Nintendo Switch), puisqu’il qu’il est conçu en exclusivité pour la PS4.

La qualité de fabrication est au rendez-vous et Sony a très bien imaginé son produit. Il est confortable à porter, même sur une longue période de temps, le seul bémol reste les risques de vertiges, mais cela est un problème inhérent à la réalité virtuelle en général.

Le casque intègre deux écrans OLED Full HD, un angle de vision de 100 degrés, ainsi que de nombreux capteurs, dont un gyroscope et un accéléromètre. Il se connecte facilement à la PS4, PS4 Slim ou PS4 Pro avec le boîtier fourni tandis que la caméra permet de détecter les mouvements de la DualShock 4 grâce à sa barre lumineuse.

Le catalogue est lui aussi de plus en plus fourni en plus des jeux offerts dans le pack, vous pourrez vous procurer des titres comme Doom VFR, Superhot ou même jouer à des jeux que vous possédez peut-être déjà comme L.A. Noire ou No Man’s Sky.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce casque, n’hésitez pas à faire un tour sur notre test complet du PlayStation VR.

