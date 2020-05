Le nouveau Apple Mac Mini est déjà à prix très réduit pour les French Days

Oui, la nouvelle version de l'Apple Mac Mini dévoilée juste avant le confinement en mars dernier est d'ores et déjà disponible en promotion pour les French Days, avec des remises allant jusqu'à 250 euros selon le modèle choisi. Plus de détails ci-dessous.

L’Apple Mac Mini est l’ordinateur compact par excellence. Ce n’est pas la machine qui fera tourner vos jeux gourmands, mais c’est un véritable compagnon de productivité, qui plus est à jour avec la dernière version de Mac OS. La bonne nouvelle ? Les promotions des French Days ont également frappé du côté d’Apple.

En bref

Le design discret du boitier

Avec un châssis en matériaux recyclés

Et une connectique fournie, avec 4 ports USB-C

Au lieu de 1 249 euros, le modèle i5 + SSD 256 Go du nouvel Apple Mac Mini de 2020 est aujourd’hui disponible à seulement 999 euros sur fnac.com.

On trouve également la version i3 +128 Go moins chère, à 779 euros au lieu de 899.

L’Apple Mac Mini de l’année 2020 ne propose pas un design réellement différent à l’œil nu par rapport à l’ancien modèle. Son châssis est toutefois désormais fabriqué 100 % en aluminium recyclé. Une promesse « écologique » qu’Apple a souhaité mettre en l’avant lors de son annonce.

Il intègre un port HDMI pour brancher un écran et deux ports USB pour connecter un clavier et une souris. La base, mais la connectique est définitivement bien plus fournie que ça avec également quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C), une prise casque et un port Ethernet. Il est également compatible Wi‑Fi 802.11ac pour profiter d’une connexion sans fil à Internet.

Ce modèle embarque enfin un processeur Intel Core i5 ou i3 de huitième génération, un GPU Intel UHD Graphics 630 et 8 Go de mémoire vive. Pour ajouter un peu plus de fluidité à tout cela, le Mac Mini possède un SSD ultra rapide de 256 ou 128 Go.

Ce n’est définitivement pas l’ordinateur de bureau qui fait tourner les jeux les plus récents dans les meilleures conditions graphiques, mais c’est un excellent compagnon de productivité, qui plus est à jour avec la dernière version de Mac OS.

