L’Apple Watch Series 5 baisse enfin de prix pour les French Days

L'Apple Watch est le mastodonte du marché des montres connectées. Si vous possédez un iPhone et que vous voulez vous procurer ce bijou (littéralement), la Series 5 est en promotion sur Rakuten au prix de 373 euros au lieu de 449 !

Sur le marché des montres connectées, il y a Apple et les autres. Sauf que la marque à la pomme n’est pas vraiment encline à proposer des réductions sur ses produits, il est donc compliqué de trouver des offres intéressantes pour l’Apple Watch. Mais pour les French Days, Rakuten propose le dernier modèle de la montre, la Series 5, à 373 euros au lieu de 450 ! Une occasion à ne pas manquer.

En bref

Un écran magnifique

Des finitions exemplaires

Une fluidité et des performances irréprochables

La montre connectée Apple Watch Series 5 est disponible pour 373,99 euros sur Rakuten au lieu de 449 dans son format 40 mm. Le modèle 44 mm est à 383,99 euros au lieu de 479.

En savoir plus 👇

L’Apple Watch Series 5 continue sur la lancée des modèles précédents avec un design similaire, mais toujours aussi réussi avec des finitions dignes de montres luxueuses. La patte Apple est clairement là dans la qualité de construction du produit.

Là où l’Apple Watch écrase ses concurrents, c’est sur son système d’exploitation. WatchOS est un modèle de fluidité et de simplicité d’utilisation qui s’intègre parfaitement au fameux écosystème si cher à Apple. Elle peut se connecter à n’importe quel iPhone 6s ou plus récent sous iOS 13 ou plus, soit la grande majorité des iPhone en circulation. On profite également des applications présentes sur l’App Store et des fonctionnalités de suivi d’activité, des messages et d’autres petits ajouts d’Apple qui rendent l’utilisation de cette montre extrêmement agréable.

L’écran de la montre est lui aussi un bonheur, la dalle OLED profite du système Always-on Display pour toujours être allumé. Ainsi, pas besoin de faire un geste du poignet ou de tapoter l’écran pour lire l’heure ou des notifications.

L’autonomie est assurément le point où elle pêche… Certaines montres concurrentes arrivent à durer une voire deux semaines sur une charge complètes alors que cette Apple Watch ne pourra pas rester plus de 2 jours (au mieux) loin de son chargeur sans-fil.

Pour plus d’informations sur cette Apple Watch Series 5, rendez-vous sur notre test complet.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant l’Apple Watch Series 5.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ou encore que les meilleures offres smartphones Samsung, TV, ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.