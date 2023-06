Une Apple Watch premium pas chère ? C’est ce que propose la Fnac avec la Series 5 en reconditionné

Si le prix vous a toujours freiné dans votre achat pour un produit Apple, le reconditionné est surement la solution ultime. D’ailleurs, en ce moment, on trouve la Watch Series 5 en très bon état pour seulement 179,99 euros.

Les appareils reconditionnés sont bénéfiques pour la planète et permettent de réduire l’impact sur l’environnement. C’est aussi un avantage économique, puisque les produits sont proposés à un prix plus bas et donne ainsi la possibilité de s’offrir des références habituellement hors de prix. Si par exemple, vous faites partie de ceux qui ne souhaitent pas débourser 400 euros dans une Apple Watch, sachez qu’en ce moment, la Series 5 coûte à peine 180 euros en reconditionné.

Quelques mots sur l’Apple Watch Series 5

Un bel écran Oled et Always-On Display

De multiples sports pris en charge

De nombreuses fonctionnalités/applications

À sa sortie, l’Apple Watch Series 5 en version aluminium et 40 mm était vendue à 449 euros. Plus difficile à trouver aujourd’hui, elle est affichée au prix barré de 329,99 euros en reconditionné grade A+, mais la Fnac baisse son prix à 179,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch Series 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Series 5 au meilleur prix ?

Un design toujours aussi raffiné

Sorti en 2019, la Watch Series 5 ne fait pas tache face aux autres wearables du catalogue Apple. Elle offre de belles finitions et garde la forme rectangulaire emblématique de la marque. Son boîtier (40 mm) en aluminium intègre la fameuse digital crown ainsi qu’un écran — presque — bord à bord pour un réel confort de lecture. Cette dalle, Oled propose la fonctionnalité, bien pratique Always-On Display. Elle permet de laisser constamment l’écran allumé. Mais cette technologie très gourmande en énergie impacte l’autonomie, qui table sur 18 heures seulement. On se console toutefois avec sa compatibilité charge sans fil.

Une montre de 2019 certes, mais toujours efficace

Pour fonctionner, la Series 5 s’appuie sur la puce Apple S5, soit la même que l’on retrouve sur le modèle SE de première génération (2020). Elle a donc de beaux restes, et délivre une expérience utilisateur toujours fluide, notamment grâce à la présence d’un OS bien maîtrisé et pensé. Et cette dernière n’est pas pénalisée par son ancienneté, puisque Apple propose également la mise à jour vers WatchOS 10 sur ses anciens modèles.

On retrouve tout de même tout un tas de capteurs pour suivre l’activité de l’utilisateur. Que ce soit à vélo, fractionné, cardio, marche, course, yoga, danse, rameur, badminton, basket, Pilate, dans l’eau (étanche jusqu’à 50 m) ou sur la terre ferme, cette montre vous suivra dans toutes vos activités. On retrouve beaucoup de paramètres liés à la santé. Elle peut, par exemple, appeler l’hôpital le plus proche si la montre détecte une anomalie, ce qui est très utile pour les personnes fragiles ou à risque.

Si vous souhaitez plus de détails, voici notre avis complet sur l’Apple Watch Series 5.

Afin de découvrir ce que propose actuellement la concurrence et comparer la Watch Series 5 avec d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).