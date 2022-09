Apple Watch : comment fonctionne le mode économie d’énergie de watchOS 9 ?

Le mode économie d'énergie de watchOS 9 va permettre de prolonger l'autonomie de votre montre. Néanmoins, il va couper certaines fonctionnalités, voici lesquelles.

Plus d’une semaine après l’annonce des nouvelles montres d’Apple, c’est ce vendredi que sont disponibles les Apple Watch Series 8 et Apple Watch SE (2022). Pour préparer le terrain, Apple a déjà déployé sa mise à jour de la dernière version de son système d’exploitation pour montres connectées, watchOS 9, en début de semaine.

L’une des principales nouveautés de cette mise à jour est l’arrivée d’un nouveau mode économie d’énergie. D’après les dires du constructeur — que l’on vérifiera dans nos tests — ce nouveau mode est censé permettre d’étendre l’autonomie de l’Apple Watch Series 8 de 18 à 36 heures — même si le test de Numerama n’évoque que 2 à 3h supplémentaires. Le gain annoncé serait encore plus impressionnant sur l’Apple Watch Ultra, disponible le 23 septembre, avec une autonomie passant de 36 à 60 heures.

Des fonctions mises à l’arrêt

Pendant la keynote, Apple n’a donné que quelques exemples sur le fonctionnement de son nouveau mode économie d’énergie. Néanmoins, la firme en dévoile bien davantage sur une page de support mise en ligne sur son site. Elle y décrit notamment les fonctions qui seront interrompues pendant l’activation de ce mode :

Pas d’écran always on ;

Pas de notifications d’arythmie ;

Pas de notification de fréquence cardiaque élevée ou faible ;

Pas de mesures en arrière-plan de la fréquence cardiaque ;

Pas de mesures en arrière-plan de l’oxygène sanguin ;

Pas de rappel de début d’exercice.

Par ailleurs, si l’utilisateur n’est pas à proximité de son iPhone, et contrairement au mode normal, le mode économie d’énergie empêchera la connexion Wi-Fi ou 4G et donc les appels téléphoniques et les notifications qui ne sont alors plus disponibles qu’en Bluetooth.

Certaines fonctions plus limitées

Apple signale également que quelques fonctionnalités sont modifiées lors de l’activation de ce mode, afin de moins tirer sur la batterie :

Les appels téléphoniques peuvent mettre plus de temps à se lancer ;

Les applications en arrière-plan sont actualisées moins fréquemment ;

Les complications sont mises à jour moins régulièrement ;

Les requêtes Siri peuvent être plus longues à traiter ;

La fluidité des animations peut être ralentie ;

Le suivi d’exercices ne sera plus lancé automatiquement.

À propos du suivi d’exercices, Apple indique cependant qu’en cas d’entraînement lancé manuellement sur l’Apple Watch, la montre continuera bel et bien à enregistrer les mesures de fréquence cardiaque et de rythme. Il est également possible de lancer automatiquement le mode économie d’énergie à chaque fois que vous vous entraîner, simplement en activant l’option depuis l’application Réglages de l’Apple Watch, puis en vous rendant dans Exercices.

Comment activer le mode économie d’énergie de l’Apple Watch

Par ailleurs, Apple explique que le mode économie d’énergie peut être activé manuellement à tout moment, en vous rendant dans les réglages de la montre, puis dans Batterie et en l’activant. watchOS va alors vous demander si vous souhaitez le conserver sur le long terme ou ne l’activer que pour un, deux ou trois jours.

Enfin, le mode Économie d’énergie peut également être suggéré automatiquement lorsque la batterie de l’Apple Watch n’est plus qu’à 10 % de batterie.

