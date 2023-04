L’Apple Watch devient encore meilleure pour le suivi de course à pied en France

Apple propose désormais en France un suivi automatique de la course sur piste sans avoir besoin de configurer quoi que ce soit.

Depuis quelques années, Apple met les petits plats dans les grands pour proposer aux sportifs un suivi d’activité à la hauteur de véritables montres de sport sur ses Apple Watch. Après l’intégration des séances de sport fractionnées ou la personnalisation des données affichées à l’écran pendant l’entraînement, c’est au tour plus spécifiquement de la course à pied de voir sa précision augmenter.

Comme le rapport le site DC Rainmaker, spécialisé dans les montres sportives, Apple a étendu ce mois-ci la gestion de la course sur piste à de nouveaux pays. En plus des États-Unis, de l’Australie, de l’Allemagne, de l’Italie, du Canada et du Royaume-Uni, cette fonction est désormais disponible, depuis quelques jours en Espagne, aux Pays-Bas et… en France.

Concrètement, l’idée de cette fonction de suivi de la course sur piste est de permettre aux montres connectées de se baser sur une piste d’athlétisme pour mesurer au mieux la distance parcourue. Si cette fonctionnalité est déjà proposée par d’autres constructeurs comme Garmin ou Coros sur leurs montres de sport, l’intérêt de la gestion sur Apple Watch est que la firme peut utiliser ses données de cartographie et de géolocalisation pour détecter automatiquement si vous vous trouvez sur une piste de course. Nul besoin donc de paramétrer un entraînement spécifique « course sur piste ».

Un suivi automatique de la course sur piste

Les courses d’athlétisme étant de taille réglementaire, avec une boucle de 400 m, il est ainsi plus facile pour les coureurs qui chercheraient à améliorer leurs performances de connaître automatiquement non seulement leur allure, mais également leur temps pour chaque tour. Là où le système d’Apple est plutôt efficace, c’est que, grâce aux données de la firme, elle connaît déjà bien les pistes sur lesquelles vous allez vous entraîner, ainsi que le nombre de couloirs pour chaque piste. Au moment de se lancer, la géolocalisation de l’Apple Watch va ainsi vous demander simplement sur quel couloir vous vous élancez et calculer automatiquement la distance en fonction. Sur son site Internet, Apple précise par ailleurs qu’il est possible de changer de couloir pendant une séance, simplement en balayant l’écran vers la droite.

La fonction de suivi de course sur piste de l’Apple Watch est disponible avec la version 9.2 de watchOS. Elle est proposée sur les Apple Watch Series 4, Series 5, SE, Series 6, Series 7, Series 8 et Ultra.

