Bon prix pour ce disque dur externe d’une capacité de 8 To de stockage

Vous recherchez une grosse solution de stockage à petit prix ? Voici le disque dur externe Seagate Expansion d'une capacité de 8 To aujourd'hui remisé à seulement 159 euros sur fnac.com, contre 209 euros habituellement.

Un disque dur externe d’une aussi grosse capacité répond à de nombreux besoins, aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Pour avoir un ordre d’idée, cela permet de stocker 160 jeux de 50 Go, ou encore 4 000 000 photos de 2 Mo et 1 600 000 musiques de 5 Mo. Bref, il y a de quoi faire avant de réussir à le remplir entièrement.

En bref

Compatible USB 3.0

Une (très) grosse mémoire interne

Un rapport capacité/prix excellent, moins de 0,02 €/Mo

Au lieu de 209 euros, le disque dur externe Seagate Expansion d’une capacité de 8 To est aujourd’hui disponible à seulement 159 euros sur fnac.com, ce qui représente une économie de 50 euros sur son prix habituel.

Le design de ce disque dur externe de 8 To est un peu plus imposant que les capacités inférieures de la gamme Seagate Expansion. Il conserve un format 2,5 pouces standard, mais avec beaucoup plus d’épaisseur. Cela induit également un poids légèrement supérieur qui pourrait rebuter le transport du disque dur.

Le disque dur est automatiquement reconnu par le système d’exploitation Windows, ce qui veut dire qu’il n’y a aucun logiciel à installer ni aucun paramètre à configurer. Il suffit de faire glisser vos fichiers sur le disque dur externe pour le copier. De même pour Mac.

Il se branche via un câble USB 3.0 via un câble de 43 centimètres fourni avec. Cela assure théoriquement des débits atteignant 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez pas avec un disque dur à plateau qui tourne à 5400 tours par minute. Comptez plutôt une bonne centaine de Mo/s en lecture, de façon plus ou moins constante.

