Boursorama Banque : jusqu’à 110 euros offerts pour l’ouverture d’un compte

Boursorama, la banque en ligne française, filiale de la Société Générale, réitère ses offres de bienvenue et propose jusqu'à 110 euros à l'ouverture d'un compte avant le 21 juin 2020.

Les banques en ligne sont de plus en plus nombreuses sur le marché. Pour se démarquer, elles n’hésitent pas à proposer des cadeaux de bienvenue pour séduire les nouveaux clients. Boursorama Banque revient donc pour son événement Pink Week-End et offre jusqu’à 110 euros en fonction du type de compte ouvert, avec le code promo « PNK110« .

En bref

0 euro de frais de tenue de compte

Un large choix de cartes bancaires

Un service client réactif

Découvrez l’offre Boursorama disponible jusqu’au 21 juin avec le code « PNK110« . Attention, cette offre n’est disponible que pour les nouveaux clients.

Pour en savoir plus 👇

Boursorama Banque est une banque en ligne reconnue avec un large choix de cartes bancaires gratuites, même si l’ouverture d’un compte peut être soumise à conditions (de revenu, de dépôt initial) en fonction des cartes. Il n’y a par ailleurs aucuns frais de tenue de comptes à prévoir pour l’ouverture d’un compte courant.

Appartenant au groupe Société Générale, vous disposerez évidemment d’un IBAN français, un bel avantage par rapport aux autres néobanques. De plus, cela n’empêche pas de bénéficier des paiements et retraits sans frais à l’étranger.

L’application n’est en revanche pas des plus ergonomique. C’est en réalité une webapp et il se peut que vous soyez, de temps en temps, redirigé vers le navigateur de votre mobile. Ceci étant dit, elle bénéficie d’un service client qui est en revanche très réactif. Les démarches d’ouverture de compte sont assez simples et prennent environ une dizaine de minutes. Il faudra cependant attendre plusieurs jours — 5 ouvrés selon la banque — pour que vous receviez vos identifiants et votre carte.

Pour bénéficier de cette offre, vous devez ouvrir un compte et ajouter le code promo « PNK110 » avant le 21 juin. Vous aurez ensuite deux semaines pour compléter et confirmer votre dossier. Vous bénéficierez alors de 50 euros crédités directement sur votre compte Boursorama. Le reste de la prime varie en fonction de l’offre choisie : 30 euros pour la carte Visa Welcome ou 60 euros avec n’importe quelle autre carte.

Notre comparateur

Pour connaitre les autres banques en ligne disponible en France, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des banques en ligne.